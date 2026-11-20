Dal 21 al 24 novembre tre appuntamenti al Teatro del Lido, tra spettacoli gratuiti e attività creative. Ecco il programma e come partecipare

Ostia, 20 novembre 2026 – Un fine settimana tra danza, arte e spettacoli gratuiti, con appuntamenti dedicati anche ai bambini e alle famiglie. Dal 21 al 24 novembre 2026, il Teatro del Lido di Ostia, in via delle Sirene 22, propone tre iniziative che spaziano dalle esibizioni delle scuole di danza del Municipio X a un laboratorio di pittura tradizionale cinese, fino a una rilettura dell’Odissea pensata per i più giovani. Un programma con attività gratuite e a pagamento, per le quali sono previste diverse modalità di partecipazione.

Si comincia sabato 21 novembre alle 19 con la quarta edizione di “Voglio vederti danzare”, si prosegue domenica 22 con il laboratorio creativo “Dipingere l’essenziale” e si chiude lunedì 23 e martedì 24 con lo spettacolo “Odissea. Errare è umano”. Ecco cosa sapere su orari, costi e prenotazioni.

Sabato 21 novembre, danza gratuita al Teatro del Lido di Ostia

Il primo appuntamento è sabato 21 novembre alle ore 19, con la quarta edizione di “Voglio vederti danzare”, rassegna curata da Giorgia Celli che riunisce le scuole e i gruppi di danza del Municipio Roma X.

Sul palco si alterneranno giovani danzatori impegnati in discipline differenti, dalla danza classica alla contemporanea, dall’hip hop alla breakdance, fino alle danze popolari e al teatro danza. La manifestazione non prevede classifiche né competizioni, ma offre agli allievi un’occasione per esibirsi e confrontarsi con altre realtà del territorio.

Parteciperanno cinque scuole: ASD In punta di piedi, diretta da Debora Lorenzini; All Dance Studio, con Eddy Pérez e Nicole Saba; La danza progetto formazione danzatori, diretta da Federica Testa; 1° Centro Accademico Danza C.D.O., diretto da Claudio Vacca; e Cosidanzi, con la direzione artistica di Rozenn Corbel e la partecipazione di Marta Di Matteo e Giorgia Vadalà.

L’ingresso è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria tramite Eventbrite.

Domenica 22 novembre, laboratorio di pittura per bambini: prezzi e iscrizioni

Domenica 22 novembre, dalle 17 alle 19.30, il Teatro del Lido ospiterà “Dipingere l’essenziale”, un laboratorio creativo dedicato alla pittura tradizionale cinese a inchiostro.

L’attività, curata dall’artista e illustratrice Luisa Montalto nell’ambito del progetto Miaohaus, è rivolta a partecipanti dagli 8 anni in su. Attraverso l’utilizzo dell’acqua, dell’inchiostro nero e del bianco del foglio, bambini e ragazzi potranno sperimentare tecniche espressive che valorizzano la spontaneità del gesto e la creatività individuale.

Il laboratorio prevede un massimo di 10 partecipanti. Il costo è di 10 euro, ridotto a 5 euro per il secondo figlio o figlia. Per iscriversi è necessario scrivere all’indirizzo promozione@teatrodellido.it.

Lunedì 23 e martedì 24 novembre, l’Odissea di Ulisse diventa uno spettacolo gratuito

Gli ultimi due appuntamenti sono in programma lunedì 23 e martedì 24 novembre alle ore 10, quando andrà in scena “Odissea. Errare è umano”, spettacolo delle Manifatture Teatrali Milanesi inserito nella rassegna SomministrArte, promossa da Affabulazione ETS.

Scritto da Valeria Cavalli, diretto da Claudio Intropido e interpretato da Giulia Marchesi e Marco Vitiello, lo spettacolo propone una rilettura contemporanea del viaggio di Ulisse attraverso le difficoltà e le scoperte dell’adolescenza.

Tempeste, sirene, mostri e terre sconosciute diventano metafore delle sfide che accompagnano la crescita. Il titolo richiama il doppio significato del verbo “errare”, inteso sia come vagare sia come sbagliare.

L’iniziativa è pensata per un pubblico dagli 11 ai 13 anni e prevede l’ingresso gratuito. Lo spettacolo fa parte del progetto SomministrArte, che fino a dicembre propone attività rivolte alle nuove generazioni.

Teatro del Lido di Ostia, dove si trova e come avere informazioni

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno al Teatro del Lido, in via delle Sirene 22 a Ostia. Per ricevere informazioni sulle iniziative e sulle modalità di partecipazione è possibile contattare i numeri 060608 e 06 5646962, oppure scrivere all’indirizzo promozione@teatrodellido.it.

La biglietteria è aperta dal venerdì alla domenica, dalle 17 alle 20, e un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.