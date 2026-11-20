Sabato 21 e domenica 22 novembre nuovi punti di ascolto in tutti i Municipi. I cittadini potranno presentare idee e proposte per Roma e per il Paese, che contribuiranno alla definizione del programma politico

Roma, 20 novembre 2026 – Cinquantasette banchetti distribuiti in tutti i Municipi della Capitale per raccogliere idee, richieste e proposte direttamente dai cittadini. Sabato 21 e domenica 22 novembre, Progetto Civico Italia torna nelle piazze di Roma con una nuova iniziativa di ascolto promossa dal movimento guidato da Alessandro Onorato. Dopo le 38 postazioni organizzate lo scorso fine settimana, la campagna si amplia coinvolgendo amministratori, iscritti e volontari, da Ostia al centro storico, fino ai quartieri più periferici.

L’obiettivo dichiarato è raccogliere suggerimenti da utilizzare nella costruzione del programma politico del movimento, attraverso un confronto diretto con i residenti sui problemi della città e sulle priorità del Paese.

Progetto Civico Italia, 57 banchetti a Roma: dove saranno

Le postazioni saranno presenti in tutti i Municipi, con punti di ascolto in piazza della Repubblica, piazza Tor San Michele a Ostia, via Palmiro Togliatti, via di Vigna Stelluti, viale dell’Aeronautica, piazza Fiume e viale della Magliana, oltre che in altre zone della Capitale.

Durante le due giornate, gli iscritti illustreranno le proposte di Progetto Civico Italia attraverso materiale informativo e inviteranno i cittadini a rispondere a due domande: “Cosa faresti per cambiare la tua città?” e “Cosa faresti per cambiare davvero il tuo Paese?”.

Le risposte saranno raccolte su appositi cartoncini e inserite in contenitori predisposti nei banchetti. Secondo quanto annunciato dal movimento, i contributi serviranno ad ampliare e arricchire il programma politico.

Onorato: “Portiamo proposte concrete al tavolo del centrosinistra”

A sottolineare il significato dell’iniziativa è Alessandro Onorato, segretario nazionale di Progetto Civico Italia, che annuncia anche un ampliamento della mobilitazione sul territorio nazionale: “L’entusiasmo di Progetto Civico Italia è contagioso. Dopo il successo dei banchetti dello scorso fine settimana, la nostra comunità è pronta a tornare nelle piazze di Roma, da Ostia al centro storico”, dichiara Onorato. Il movimento punta inoltre a estendere la campagna con 300 postazioni in tutta Italia, a partire dal prossimo fine settimana e per il resto di novembre.

Al centro dell’attività politica c’è il piano industriale elaborato, secondo quanto riferito da Onorato, attraverso il contributo di 856 partecipanti a 20 laboratori tematici e ora portato al tavolo programmatico del centrosinistra: “Ai banchetti spieghiamo il nostro piano industriale, che abbiamo realizzato grazie al lavoro degli 856 partecipanti ai 20 laboratori tematici e che stiamo portando al tavolo programmatico del centrosinistra: ogni nostra proposta è accompagnata dai costi, dalla copertura economica e dalle tempistiche di realizzazione”, spiega il segretario nazionale.