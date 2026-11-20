De Villepin torna in corsa: per il 2027 servono 500 firme di eletti

Dominique de Villepin, ex primo ministro francese, ha annunciato la candidatura alle elezioni presidenziali del 2027. La campagna è stata presentata con una conferenza stampa alla Maison de l’Amérique latine di Parigi, ma il primo ostacolo è già definito: ottenere le firme necessarie per accedere alla competizione.

«Ecco tutte le ragioni che mi portano oggi ad annunciare davanti a voi la mia candidatura alle elezioni presidenziali del 2027», ha dichiarato de Villepin. Il candidato si presenta con La France humaniste, movimento fondato nel giugno 2025, che propone un ruolo più forte dello Stato, giustizia sociale e una presidenza con funzione di arbitro tra le diverse componenti del Paese.

La soglia delle firme

La normativa elettorale francese richiede 500 firme di amministratori eletti, tra sindaci, consiglieri municipali e altri rappresentanti locali. De Villepin aveva già tentato la corsa nel 2012, senza riuscire a raggiungere il numero minimo di parrainages.

Secondo il suo entourage, oggi avrebbe raccolto circa 300 impegni di sostegno, ancora al di sotto della soglia richiesta. La costruzione di una struttura territoriale e la possibilità di competere con forze già radicate, come il Rassemblement national di Marine Le Pen, La France insoumise e il campo centrista collegato a Emmanuel Macron, restano quindi gli aspetti decisivi della candidatura.

Una candidatura nel quadro politico francese

Legato alla tradizione del gollismo, de Villepin è stato ministro degli Esteri dal 2002 al 2004 e primo ministro dal 2005 al 2007, durante la presidenza di Jacques Chirac. È noto anche per il discorso pronunciato nel febbraio 2003 al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, quando si oppose all’intervento degli Stati Uniti in Iraq.

Il candidato ha definito il macronismo un «potere zombie» e ha accusato le principali forze politiche di avere contribuito alla frammentazione del quadro nazionale. La sua proposta mira invece a ridurre la polarizzazione e a recuperare un discorso istituzionale più unitario.

La candidatura potrebbe complicare ulteriormente la distribuzione dei consensi al primo turno e incidere sulle alleanze per eventuali ballottaggi. Le possibili conseguenze economiche, indicate come scenario, comprendono maggiore volatilità sui titoli di Stato francesi, pressioni sull’euro e temporanee riallocazioni verso attività considerate più sicure. La sua incidenza effettiva dipenderà dalla raccolta delle firme, dalle alleanze locali e dalla capacità organizzativa del movimento.