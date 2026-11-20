Il fine settimana porterà un nuovo peggioramento sull’Italia: domenica 22 novembre sono attese piogge e rovesci al Nord e su parte del Centro, con neve sulle Alpi dai 900/1200 metri. Lunedì l’instabilità si concentrerà soprattutto tra Centro e Sud.

Sabato 21 novembre

La giornata sarà in prevalenza soleggiata al Nord, dove potranno comparire foschie e nebbie sulle pianure orientali. Sulle Alpi confinali orientali sono previsti locali addensamenti. Le temperature massime saranno comprese tra 11 e 16°C.

Anche al Centro il tempo resterà stabile e nel complesso soleggiato, con qualche addensamento innocuo sulle zone interne di Toscana, Lazio e Umbria. Le massime oscilleranno tra 17 e 21°C. Al Sud prevarrà il sole, salvo variabilità sulle aree tirreniche e isolate piogge; temperature tra 19 e 22°C.

Domenica piogge al Nord e sul Centro

Il peggioramento inizierà dal mattino al Nord, con precipitazioni diffuse e neve sulle Alpi a quote comprese tra 900 e 1200 metri. I fenomeni tenderanno a esaurirsi da ovest in serata. Le temperature massime scenderanno a 8-12°C.

Al Centro pioverà su Toscana, Umbria e Marche, con estensione tra pomeriggio e sera a Lazio e Abruzzo, dove i fenomeni saranno più attenuati. Le massime saranno tra 15 e 19°C. Al Sud sono previsti addensamenti sulle regioni tirreniche e pioviggini in Campania, mentre altrove prevarrà il sole.

Lunedì instabilità tra Centro e Sud

Lunedì 23 novembre il Nord tornerà stabile e in prevalenza soleggiato, con temperature massime in aumento fino a 11-15°C. Al Centro resterà una fase iniziale instabile, con piogge su Toscana interna, Umbria, Marche e Abruzzo, seguite da schiarite nel corso della giornata.

Al Sud sono attesi piovaschi mattutini su Campania e Lucania, in estensione al pomeriggio a Puglia e Calabria. Le temperature saranno in calo, con valori massimi tra 16 e 21°C.