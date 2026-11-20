Roma, 20 novembre 2026 – Un allarme improvviso, un tentativo di assalto a un bancomat con esplosivo e l’intervento dei reparti speciali dei Carabinieri. È lo scenario simulato nella tarda serata del 19 novembre al centro commerciale Euroma2, dove il Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma ha organizzato una complessa esercitazione operativa ad alta intensità. L’addestramento, iniziato dopo la chiusura della struttura e proseguito fino a notte fonda, ha coinvolto diverse unità dell’Arma impegnate a fronteggiare una situazione di grave pericolo.

L’obiettivo era verificare i tempi di reazione delle pattuglie, il coordinamento tra i reparti e l’efficacia delle procedure di sicurezza in un luogo normalmente frequentato da migliaia di persone. Nessun assalto reale, dunque, ma una simulazione organizzata per riprodurre le condizioni di un’emergenza e mettere alla prova la capacità di intervento dei militari.

Finto assalto al bancomat di Euroma2: l’intervento dei reparti speciali

L’esercitazione ha preso il via con la simulazione di un tentativo di assalto con esplosivo a uno sportello ATM situato all’interno del centro commerciale. Le prime a intervenire sono state le pattuglie del Nucleo Radiomobile e delle Stazioni territoriali, incaricate di isolare l’area e trasmettere le informazioni alla Centrale Operativa.

Successivamente sono entrate in azione le Aliquote di Primo Intervento (API) e le Squadre Operative di Supporto (SOS) dell’Arma, impegnate nella ricerca e nell’individuazione dei finti assalitori. La simulazione ha previsto anche l’intervento delle unità cinofile e degli artificieri antisabotaggio, supportati da un drone per le operazioni di controllo e bonifica degli ambienti.

Particolare attenzione è stata dedicata alla gestione delle situazioni più delicate. Durante l’esercitazione, infatti, uno dei finti malviventi si è rifiutato di arrendersi, rendendo necessario l’intervento dei negoziatori dei Carabinieri. Nel dispositivo di sicurezza sono stati impiegati anche i tiratori scelti, mentre gli altri reparti hanno proseguito le attività di controllo delle gallerie commerciali.

Esercitazione a porte chiuse, nessun disagio per i cittadini

L’intera operazione si è svolta dopo l’orario di apertura al pubblico, senza interferire con le attività commerciali e senza provocare disagi ai cittadini. Fondamentale, secondo quanto riferito dall’Arma, è stata la collaborazione della direzione di Euroma2 e del servizio di vigilanza interna, che hanno messo a disposizione gli spazi, il supporto logistico e la sala di controllo della struttura.