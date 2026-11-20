Finals di Coppa Davis, convocato Matteo Berrettini: l’Azzurro la posto di Simone Bolelli
L’Italia in campo a Bologna il 25 novembre con la Corea del Sud
Matteo Berrettini l’ha voluta a ogni costo. In questi giorni di Atp Finals, si è esposto. Ha cercato di supportare al meglio l’amico Flavio Cobolli, si è allenato insieme a Luciano Darderi e ha strappato ancora una volta la convocazione di Filippo Volandri per la Coppa Davis. Il tennista azzurro, numero 43 del ranking Atp e inizialmente escluso dal gruppo delle Finals di Bologna, è l’unico cambio del capitano e prenderà il posto di Simone Bolelli.
Verso la Coppa Davis
I convocati azzurri sono quindi Cobolli, Musetti, Darderi, Vavassori e Berrettini. Matteo, uomo Davis per eccellenza, si esalta in questo torneo ed è stato protagonista nelle ultime due edizioni, anche per questo, ha strappato un posto last minute per le Finals di Bologna. Il torneo, per gli azzurri, inizierà mercoledì 25 novembre contro la Corea del Sud nei Finals di Bologna (leggi qui) . Il torneo, per gli azzurri, inizierà mercoledì 25 novembre contro la Corea del Sud nei quarti di finale.
(Fonte Adnkronos)
Foto Sposito/FITP da supertennis.tv
ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.