Matteo Berrettini l’ha voluta a ogni costo. In questi giorni di Atp Finals, si è esposto. Ha cercato di supportare al meglio l’amico Flavio Cobolli, si è allenato insieme a Luciano Darderi e ha strappato ancora una volta la convocazione di Filippo Volandri per la Coppa Davis. Il tennista azzurro, numero 43 del ranking Atp e inizialmente escluso dal gruppo delle Finals di Bologna, è l’unico cambio del capitano e prenderà il posto di Simone Bolelli.