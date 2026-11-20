Fiumicino, 20 novembre 2026 – Via di Torrimpietra chiusa al traffico dopo la caduta di due alberi ad alto fusto. Il Comune di Fiumicino ha disposto l’interdizione temporanea di un tratto della strada a seguito dell’episodio avvenuto il 19 novembre, nei pressi dell’incrocio con via di Torre del Pagliaccetto e via di Prato Gelsi. Il provvedimento, adottato per garantire la sicurezza pubblica, riguarda sia i veicoli sia i pedoni e resterà in vigore fino al ripristino delle condizioni necessarie alla riapertura.