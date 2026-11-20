SICUREZZA
Fiumicino, cadono due alberi sulla strada: chiusa via di Torrimpietra
Il Comune dispone lo stop al transito di veicoli e pedoni
Fiumicino, 20 novembre 2026 – Via di Torrimpietra chiusa al traffico dopo la caduta di due alberi ad alto fusto. Il Comune di Fiumicino ha disposto l’interdizione temporanea di un tratto della strada a seguito dell’episodio avvenuto il 19 novembre, nei pressi dell’incrocio con via di Torre del Pagliaccetto e via di Prato Gelsi. Il provvedimento, adottato per garantire la sicurezza pubblica, riguarda sia i veicoli sia i pedoni e resterà in vigore fino al ripristino delle condizioni necessarie alla riapertura.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, alla presenza dei Carabinieri di Torrimpietra. Dopo la caduta degli alberi sulla carreggiata, l’area interessata è stata immediatamente interdetta per evitare rischi alla circolazione.
Via di Torrimpietra chiusa: il tratto interessato dal divieto
Con un’apposita ordinanza dirigenziale, il Comune ha formalizzato il divieto di transito veicolare e pedonale nel tratto di via di Torrimpietra compreso tra il civico 155 e via di Prato Gelsi.
La chiusura riguarda tutti i veicoli, compresi quelli in possesso di autorizzazioni speciali che normalmente consentono di circolare in deroga ai divieti.
Quando riapre via di Torrimpietra
Al momento non è stata indicata una data per la riapertura della strada. Il provvedimento resterà valido fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza nel tratto interessato dalla caduta degli alberi.
La circolazione potrà quindi riprendere soltanto quando saranno superate le criticità che hanno reso necessaria la chiusura.