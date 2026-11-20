Fiumicino, 20 novembre 2026 – La mareggiata che sta colpendo il litorale di Fiumicino ha provocato danni ad alcune strutture balneari nel tratto centrale di Fregene, riportando l’attenzione sul problema dell’erosione costiera e sulla tenuta delle opere di protezione. A chiedere un intervento è Massimiliano Catini, consigliere comunale delegato al Demanio Marittimo, che sollecita la Regione Lazio ad accelerare i lavori di difesa della costa, con particolare attenzione alle zone maggiormente esposte alle mareggiate.