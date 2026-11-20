L'INTERVENTO
Fregene, la mareggiata colpisce gli stabilimenti balneari: “Urgenti nuovi interventi sulla costa”
La forza del mare danneggia alcune strutture balneari. Catini sollecita la Regione Lazio ad accelerare gli interventi contro l’erosione e a consolidare le difese costiere
Fiumicino, 20 novembre 2026 – La mareggiata che sta colpendo il litorale di Fiumicino ha provocato danni ad alcune strutture balneari nel tratto centrale di Fregene, riportando l’attenzione sul problema dell’erosione costiera e sulla tenuta delle opere di protezione. A chiedere un intervento è Massimiliano Catini, consigliere comunale delegato al Demanio Marittimo, che sollecita la Regione Lazio ad accelerare i lavori di difesa della costa, con particolare attenzione alle zone maggiormente esposte alle mareggiate.
La situazione desta preoccupazione anche a Isola Sacra, dove alcune barriere costiere presentano cedimenti e, secondo Catini, necessitano di interventi urgenti di consolidamento.
Mareggiata a Fregene, danni agli stabilimenti e nuove richieste di intervento
Le conseguenze della mareggiata si stanno facendo sentire soprattutto nella parte centrale di Fregene, dove sono stati segnalati danni ad alcune strutture balneari. Il delegato al Demanio Marittimo richiama la necessità di rafforzare le difese esistenti e di programmare nuove opere per contenere l’avanzamento dell’erosione.
Catini cita gli interventi già eseguiti dalla Regione sulla barriera soffolta di Fregene Sud, ritenendoli un esempio dell’efficacia delle opere strutturali di protezione.
“I lavori effettuati dalla Regione Lazio sulla barriera soffolta di Fregene Sud hanno dimostrato la loro efficacia, contribuendo in maniera determinante alla protezione di quel tratto di costa”, dichiara il consigliere.
“Oggi, però, è necessario compiere un ulteriore passo avanti, accelerando le opere di protezione anche nelle zone che continuano a subire maggiormente gli effetti delle mareggiate”.
Isola Sacra, l’appello alla Regione Lazio per le barriere costiere
L’attenzione si concentra anche su Isola Sacra, dove lo stato di alcune opere di difesa preoccupa il delegato comunale. Le barriere esistenti, secondo quanto segnalato da Catini, presentano cedimenti che rendono necessari lavori di consolidamento.
“Particolare preoccupazione desta la situazione di Isola Sacra, dove alcune barriere di difesa costiera presentano cedimenti e necessitano di urgenti interventi di consolidamento. Allo stesso tempo, è indispensabile intervenire sul sistema di protezione di Fregene”, sottolinea Catini.
Da qui la richiesta alla Regione Lazio di definire e attuare rapidamente nuovi interventi, per evitare che le prossime mareggiate possano aggravare le criticità già presenti.
“Rivolgiamo quindi un sollecito alla Regione Lazio affinché vengano programmati e realizzati in tempi rapidi gli interventi necessari, evitando che il fenomeno erosivo provochi ulteriori danni”.