Kimi Antonelli ha infatti conquistato quello piloti in Messico (leggi qui), mentre la Mercedes è tornata ufficialmente sul trono iridato nell’ultima tappa a Interlagos. Il nono trionfo in totale per la casa tedesca, il primo dopo cinque anni. Ferrari a caccia di riscatto dopo l’ottavo e nono posto di Charles Leclerc e Lewis Hamilton a San Paolo. Stanotte si comincia con le prove libere.