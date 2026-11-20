IN GARA|
Gp di Las Vegas di F1, Russell fa il miglior tempo nelle seconde libere. Leclerc è terzo
Antonelli sigla l’ottavo tempo con l’obiettivo della vittoria per la gara ufficiale
Las Vegas, 20 novembre 2026 – La pista bagnata ha accolto le seconde libere del Gran Premio di Las Vegas di Formule Uno e la pioggia battente ha caratterizzato la discesa in gara delle monoposto più veloci del pianeta.
A realizzare il tempo migliore è stato George Russell su Mercedes con il tempo di 1.47.272, alle sue spalle ecco Pierre Gasly sull’Alpine e con il crono di 1.47.343. Terzo in classifica è stato Charles Leclerc su Ferrari con il tempo di 1.47.605. Pochi centesimi distanziati gli uni agli altri, per grande velocità, che promettono spettacolo per le prossime qualifiche in programma.
Il campione del mondo Kimi Antonelli su Mercedes, che punta al primo gradino del podio per la gara ufficiale, ha fatto il tempo di 1:49.043.
Foto Scuderia Ferrari HP/Facebook
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