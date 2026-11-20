Anas ha consegnato i lavori di ammodernamento dell’infrastruttura sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Le attività interesseranno anche il 2027 e il 2028: interventi più invasivi di notte, mentre di giorno sarà occupata prevalentemente la corsia d’emergenza

Roma, 20 novembre 2026 – Un intervento da circa 26 milioni di euro e 930 giorni di lavori per migliorare la sicurezza della galleria Appia, lungo il Grande Raccordo Anulare di Roma. Anas ha formalizzato la consegna dei lavori per l’adeguamento delle strutture e degli impianti tecnologici dell’infrastruttura, annunciando l’avvio delle attività nei giorni successivi al 18 novembre 2026.

Il progetto coinvolgerà uno dei collegamenti strategici per la mobilità dell’area metropolitana della Capitale. Per contenere le ripercussioni sul traffico, Anas ha previsto una programmazione che concentrerà le lavorazioni maggiormente invasive nelle ore notturne, con chiusure temporanee delle carreggiate interessate.

Galleria Appia, cosa prevedono i lavori sul Raccordo Anulare

L’intervento riguarda l’adeguamento delle opere civili e degli impianti tecnologici della galleria, situata lungo l’autostrada A90.

L’obiettivo è innalzare gli standard di sicurezza dell’infrastruttura, migliorandone l’affidabilità e la gestione degli impianti. I lavori rientrano nel programma di ammodernamento della rete stradale nazionale gestita da Anas e fanno riferimento alle disposizioni in materia di sicurezza delle gallerie stradali previste dal decreto legislativo 264 del 2006.

L’appalto, del valore di circa 26 milioni di euro, sarà eseguito dall’impresa GEMA S.p.A.

Chiusure notturne sul GRA: cosa cambia per gli automobilisti

Uno degli aspetti principali del progetto riguarda l’organizzazione del cantiere e le possibili conseguenze sulla circolazione.

Secondo quanto comunicato da Anas, le operazioni che interferiscono maggiormente con il traffico saranno programmate soprattutto durante le ore notturne, attraverso chiusure delle carreggiate interessate.

Durante il giorno, salvo particolari esigenze operative, le attività si concentreranno invece sulla corsia d’emergenza. Questa organizzazione è stata scelta per preservare, per quanto possibile, la normale capacità di scorrimento del traffico sul Raccordo Anulare.

Non è stato ancora comunicato un calendario dettagliato delle chiusure notturne, né sono stati specificati gli orari e le date dei singoli interventi. Gli automobilisti dovranno quindi fare riferimento ai successivi avvisi ufficiali per conoscere eventuali percorsi alternativi e limitazioni alla circolazione.

Quanto dureranno i lavori nella galleria Appia