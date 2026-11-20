Il tracciato organizzato dal Fontebella Palace Hotel, che ricalca l’antica via Francigena, poi divenuta la via di Francesco, è pensato per un turismo che cerca un contatto diretto con la storia cittadina e cavalleresca.

Assisi – Prima di diventare un cammino per i pellegrini di tutto il mondo, questo percorso era la strada quotidiana percorsa a piedi da Francesco tra i ripari di fortuna dell’inverno e la cura degli ultimi. Dalla piccola Porziuncola, concessa dai benedettini, fino al Sacro Tugurio di Rivotorto, passando per l’antico lebbrosario custodito dai Templari: ripercorrere oggi quei dodici chilometri ad anello partendo dal Fontebella Palace Hotel significa rientrare nella geografia reale e concreta della vita del santo.

Il tracciato ricalca l’antica via Francigena, poi divenuta la via di Francesco, ed è pensato per un turismo colto che cerca un contatto diretto con la storia cittadina e cavalleresca.

La prima tappa, scendendo dal centro storico verso San Pietro, conduce sulla strada della Mattonata. Questo camminamento, che collega la città alta a Santa Maria degli Angeli, racchiude una storia di partecipazione civile legata al periodo successivo al sisma del 1997.

Per ricostruire e pavimentare il percorso, l’amministrazione comunale dell’epoca promosse una sottoscrizione popolare: ogni cittadino o pellegrino poteva acquistare un singolo mattone, facendo incidere sopra il proprio nome. Camminare su questo selciato significa ricordare la memoria delle persone che hanno contribuito a rialzare Assisi.

Raggiunta la piana, l’itinerario tocca la basilica di Santa Maria degli Angeli e la Porziuncola, la piccola chiesa donata dai benedettini a Francesco, dove il santo trovava riparo nei mesi invernali. Da qui, costeggiando la pista ciclabile e il tracciato storico, si prosegue verso Rivotorto, sede del Sacro Tugurio, la primitiva dimora dei primi frati.

È proprio a metà strada tra Santa Maria degli Angeli e Rivotorto, nei pressi dell’attuale cimitero, che il percorso svela il suo legame con l’epopea medievale e cavalleresca. Qui sorge la chiesetta di Santa Maria Maddalena, un edificio di origine templare. All’epoca di Francesco, questo luogo ospitava il lebbrosario di Assisi. I cavalieri Templari custodivano la chiesa e prestavano servizio diretto all’interno della struttura sanitaria. Fu proprio in questo contesto di assistenza ai malati che Francesco entrò in contatto con l’ordine cavalleresco, condividendo l’opera di cura verso gli ultimi.

La dimensione di questo itinerario risiede anche nella sua accessibilità, che permette di modulare l’esperienza in base al passo di ciascun viaggiatore. Il percorso è agevole e privo di dislivelli proibitivi: chi desidera vivere il cammino nella sua interezza può partire direttamente a piedi dal Fontebella Palace Hotel , completando l’intero anello di dodici chilometri fino al rientro in struttura.

Per le famiglie con bambini o per chi preferisce un approccio più breve, l’offerta di accoglienza dell’albergo consente di organizzare la giornata scendendo in auto fino ai parcheggi a valle e percorrendo a piedi soltanto il tratto pianeggiante finale tra la Porziuncola, la chiesa templare di Santa Maria Maddalena e Rivotorto, per poi risalire comodamente verso il centro storico.

Superato il Sacro Tugurio di Rivotorto, il tracciato risale verso il centro storico, chiudendo un anello che restituisce al viaggiatore la dimensione autentica del territorio umbro, dove l’accoglienza diventa punto di partenza per la scoperta storica.