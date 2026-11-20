Roma – Tra le ragazze di 18-24 anni che corrono all’aperto, quasi nove su dieci (86%) hanno subito almeno una molestia durante la corsa. E le molestie non avvengono soltanto al buio o nei luoghi isolati: chi le ha subite indica soprattutto i parchi urbani (54%) e il centro o le strade frequentate (50%). La fascia oraria più segnalata è il tardo pomeriggio, tra le 17 e le 20 (45%), ma il 27% le ha subite tra le 8 e le 12 e il 29% tra le 14 e le 17. Sono alcuni dei dati della prima indagine quantitativa nazionale in Italia sulle molestie alle runner, realizzata da Nielsen per l’associazione ChangeTheGame e presentata oggi, venerdì 20 novembre all’Allianz MiCo, nell’ambito della Powerade Milano Half Marathon, alla presenza di Fiona May. Delle 1.471 runner, 1.001 hanno subito almeno una molestia mentre correvano all’aperto. La quota cresce al diminuire dell’età: 86% tra le 18–24enni, 79% tra le 25–34enni, 57% tra le 35–50enni. Il 65% delle runner ha subito attenzioni indesiderate o molestie verbali, una categoria che comprende anche comportamenti visivi. Il 36% riferisce comportamenti intimidatori o aggressivi e il 21% contatti fisici o molestie dirette; tra le 18–24enni i contatti fisici arrivano al 32%.

“Più vedo questi numeri, più mi arrabbio! Correre dovrebbe essere un gesto di libertà, non un esercizio continuo di prudenza. Eppure, quando il 96% delle runner che hanno subito molestie dichiara di adottare almeno una precauzione per sentirsi più sicura, è evidente che il problema non può essere lasciato alla responsabilità delle singole donne. Cambiare percorso, rinunciare alla musica, modificare gli orari o condividere la propria posizione: questa è la “safety tax”, il prezzo che troppe donne sono costrette a pagare per poter semplicemente correre. La sicurezza non deve limitare la libertà di scegliere dove e quando correre: deve essere una responsabilità collettiva”, ha detto Fiona May, tre volte campionessa del mondo di salto in lungo.

In Italia si stimano circa 3 milioni di donne tra i 18 e i 50 anni che corrono all’aperto almeno una volta al mese: la stima è ricavata dalla fase iniziale dell’indagine. Tra 5.055 donne intervistate, la ricerca ha selezionato 1.471 runner: il 68% di loro ha subito almeno una molestia. Per proteggersi, il 96% di chi le ha subite ha cambiato qualcosa nel proprio modo di correre: percorsi, orari, abbigliamento, fino a rinunciare alla musica. È quella che il report chiama ‘safety tax’: il prezzo delle molestie in libertà, tempo, energie e serenità.

Tra le 732 ex runner intervistate, il 16% indica insicurezza o molestie come motivo principale per aver smesso di correre all’aperto: quasi una su sei. È il terzo motivo, dopo gli impegni personali (38%) e la salute (32%) e prima della mancanza di motivazione (13%). Non sempre è un singolo episodio grave a far smettere. Tra le 116 donne che hanno smesso per insicurezza o molestie, il 44% richiama episodi ripetuti, il 38% un clima di insicurezza anche senza un episodio specifico e il 18% un singolo episodio grave. Il 95% ha trasferito la corsa al chiuso o ha scelto un altro sport in ambienti protetti: rinunciare alla corsa all’aperto non significa necessariamente abbandonare l’attività fisica.

(Fonte Adnkronos)

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