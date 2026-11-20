Le carte Satispay arrivano sugli smartwatch Garmin tramite Garmin Pay
Satispay porta le carte di debito fisiche e virtuali su Garmin Pay: si configurano con Garmin Connect e si usano al POS dallo smartwatch.
Con Garmin Pay le carte Satispay si usano al polso, anche senza smartphone
Satispay e Garmin hanno avviato una collaborazione che porta le carte di debito Satispay, fisiche e virtuali, all’interno di Garmin Pay. Sono comprese le carte emesse sul circuito Mastercard, ora utilizzabili direttamente dagli smartwatch Garmin compatibili con il servizio.
L’integrazione amplia le modalità di pagamento disponibili per le community dei due brand e inserisce la carta Satispay in un dispositivo pensato non solo per l’attività sportiva, ma anche per gli spostamenti, il lavoro, le commissioni e il tempo libero.
Come configurare la carta sullo smartwatch
Per utilizzare il servizio è necessario aggiungere la carta di debito Satispay, fisica o virtuale, al Garmin Wallet attraverso l’app Garmin Connect. Dopo la configurazione, il pagamento si effettua direttamente dallo smartwatch.
L’utente deve inserire il codice di accesso sul dispositivo, selezionare la carta desiderata e avvicinare lo smartwatch al POS. La procedura consente di completare l’operazione senza usare lo smartphone o la carta fisica.
Le strategie di Satispay e Garmin
Edoardo Volta, Strategic Partnerships Director di Satispay, ha descritto l’integrazione come un ulteriore passo verso servizi più accessibili. Secondo il manager, la presenza della carta su un dispositivo utilizzato quotidianamente amplia le occasioni di contatto con gli utenti e rende più immediata l’esperienza di pagamento.
Satispay offre servizi per pagamenti, risparmio e investimenti e conta una community di 6,5 milioni di persone. Garmin sviluppa invece smartwatch per il fitness e dispositivi basati su tecnologia GPS, con attenzione alla semplicità d’uso, all’affidabilità e a uno stile di vita attivo.
Stefano Viganò, Amministratore Delegato di Garmin Italia, ha sottolineato la condivisione di obiettivi tra le due aziende. L’ingresso delle carte Satispay in Garmin Pay aggiunge un servizio all’ecosistema Garmin e offre alla community una soluzione per gestire i pagamenti dal dispositivo indossabile.
La partnership rafforza così l’integrazione tra servizi finanziari digitali e tecnologia wearable, con l’obiettivo dichiarato di rendere i pagamenti più semplici da utilizzare nelle attività quotidiane.
Articolo generato o rielaborato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.