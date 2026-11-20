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Marconi, dietro la facciata di un’associazione un asilo senza autorizzazioni
L’attività operava in forma associativa ma offriva servizi assimilabili a quelli di un asilo nido. Irregolarità anche nella somministrazione di alimenti e bevande
Roma, 20 novembre 2026 – Una struttura per la prima infanzia che operava senza le necessarie autorizzazioni è stata individuata dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale nel territorio dell’XI Municipio. L’intervento, condotto dal personale dell’XI Gruppo Marconi insieme agli uffici municipali competenti, ha portato all’adozione di due distinti provvedimenti di chiusura e all’applicazione di sanzioni amministrative per circa 10mila euro.
L’attività, formalmente organizzata in forma associativa, offriva servizi educativi rivolti ai bambini con modalità assimilabili a quelle di un asilo nido, pur essendo priva del necessario titolo autorizzativo.
Servizi per l’infanzia senza autorizzazioni: cosa hanno scoperto gli agenti
Durante i controlli, gli agenti hanno verificato la regolarità delle attività svolte e il possesso dei requisiti previsti dalla normativa per i servizi educativi destinati alla prima infanzia.
Dagli accertamenti è emerso che, nonostante la veste associativa, la struttura svolgeva di fatto un’attività riconducibile a un servizio educativo per i più piccoli, senza disporre delle autorizzazioni richieste.
Le verifiche hanno inoltre evidenziato un’ulteriore irregolarità: all’interno della struttura venivano somministrati alimenti e bevande senza le prescritte autorizzazioni.
Due provvedimenti di chiusura e controlli della ASL Roma 3
Al termine degli accertamenti, sono stati adottati due distinti provvedimenti di chiusura delle attività non autorizzate, oltre alla contestazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 10mila euro.
La Polizia Locale ha inoltre interessato la ASL Roma 3, chiamata a svolgere ulteriori verifiche igienico-sanitarie sulle modalità di preparazione e conservazione degli alimenti all’interno della struttura.
L’operazione rientra nelle attività di vigilanza condotte dalla Polizia Locale di Roma Capitale per verificare il rispetto delle normative, con particolare attenzione ai servizi rivolti ai minori. In questo ambito, il possesso delle autorizzazioni e dei requisiti previsti dalla legge rappresenta una garanzia fondamentale per la sicurezza dei bambini e delle loro famiglie.