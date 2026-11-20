Roma, 20 novembre 2026 – Una struttura per la prima infanzia che operava senza le necessarie autorizzazioni è stata individuata dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale nel territorio dell’XI Municipio. L’intervento, condotto dal personale dell’XI Gruppo Marconi insieme agli uffici municipali competenti, ha portato all’adozione di due distinti provvedimenti di chiusura e all’applicazione di sanzioni amministrative per circa 10mila euro.