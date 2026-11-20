Le squadre di kata femminile e kumite maschile firmano un buon percorso ma Cina e Iran hanno la meglio

Hangzhou, 20 novembre 2026 – Hanno preso il via in queste ore le gare del Mondiali a Squadre di Karate. Ad Hangzhou, in Cina, è protagonista anche l’Italia che punta al podio. Nella prima giornata di oggi, con grandi avversari e agguerriti campioni, le formazioni italiane di kata femminile e kumite maschile hanno dato il cuore sul tatami, ma si sono fermate ai quarti di finale.

Nel kata femminile, la squadra azzurra formata da Carola Casale, Terryana D’Onofrio, Michela Rizzo ed Elena Roversi è partita benissimo e ha dominato il Gruppo C. Ha firmato ben 4 vittorie in 4 incontri disputati: 5-2 sulla Turchia, 7-0 sull’Iran, 7-0 sulla Nuova Zelanda e 7-0 su Taipei.

E’ arrivata poi la Cina, padrona di casa ed è stata una sfida sul filo dell’equilibrio. Il Team cinese ha realizzato il risultato di 4-3, fermando le Azzurre nella corsa verso il podio.

Nel kumite maschile, i ragazzi azzurri hanno aperto il gruppo di appartenenza sfidando la Giordania. E’ stato un match di alto livello e gli avversari hanno avuto la meglio. E’ arrivato poi il riscatto tricolore e la squadra tricolore ha vinto sulla Tunisia 4-1, replicando poi il successo anche sul Cile (3-2). Con la Georgia, al round robin, la qualifica era ancora da ottenere.

In questa importante sfida, il primo incontro è stato affrontato da Lorenzo Pietromarchi. E’ stato sconfitto poi l’azzurro 3-0. Daniele De Vivo ha quindi pareggiato ribaltando il proprio match personale grazie a un waza-ari a due secondi dalla fine, prima del successo di Michele Martina, che ha siglato 10-1 per l’Italia. Successivamente è stato Matteo Fiore a scendere sul tatami, firmando il punto decisivo. Luca Maresca, a risultato ormai acquisito, ha conquistato la vittoria italiana. E’ arrivato poi l’Iran per l’Italia.

Maresca ha aperto l’incontro e uscendo sconfitto. De Vivo ha riagguanto la parità e sono poi arrivate le successive sconfitte, sia di Martina che Fiore. Gli iraniani hanno dunque passato il turno.

Nelle prossime ore il prosieguo del torneo per il team del kata maschile e quello del kumite femminile.

Foto FIJLKAM/fijlkam.it (da fijlkam.it)