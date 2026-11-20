Tombole irriverenti, birra artigianale, cucina tradizionale e serate di festa. Il Natale 2026 a Fiumicino si celebra anche a Podere 676, il birrificio agricolo alle porte di Roma che per dicembre propone un ricco calendario di eventi natalizi, tra appuntamenti conviviali, spettacoli, degustazioni e iniziative dedicate alle festività.

Dalla Tombola Casalinga alla Tombola Scostumata con Lila Esposito, passando per la riffa natalizia, le cene aziendali e il cenone di Capodanno, Podere 676 punta su un Natale diverso dal solito, dove le tradizioni incontrano ironia, buon cibo e birra agricola.

Eventi Natale 2026 a Fiumicino: il programma di Podere 676

Il calendario degli eventi di Natale a Podere 676 prende il via durante il ponte dell’Immacolata e prosegue per tutto dicembre con appuntamenti dedicati a famiglie, coppie, gruppi di amici e aziende.

Tra le iniziative principali spiccano le tombole dell’8, 13 e 20 dicembre, le estrazioni della riffa natalizia del 10 e 17 dicembre e le serate con musica e karaoke.

A completare il programma, le proposte gastronomiche del birrificio, i cesti regalo con birre agricole e il cenone di Capodanno del 31 dicembre.

Tombola Casalinga a Fiumicino: appuntamenti l’8 e il 20 dicembre

Martedì 8 e domenica 20 dicembre torna la Tombola Casalinga di Podere 676, uno degli appuntamenti dedicati alle tradizioni delle feste.

A estrarre i numeri e condurre il gioco saranno, a turno, i soci del birrificio o il birraio, ricreando l’atmosfera delle tombolate in famiglia tra battute, improvvisazione e divertimento.

In palio bottiglie di birra agricola, confezioni degustazione, buoni e cesti regalo. Dall’ambo alla tombola, ogni vincita diventa un’occasione per scoprire e portare a casa i prodotti del Podere.

Tombola Scostumata con Lila Esposito il 13 dicembre

Tra gli eventi natalizi più originali a Fiumicino arriva domenica 13 dicembre la Tombola Scostumata di Lila Esposito, una reinterpretazione irriverente del tradizionale gioco delle feste.

Numeri, battute senza filtri, improvvisazione e coinvolgimento del pubblico trasformeranno la classica tombola in una serata di spettacolo e comicità.

Un appuntamento pensato per chi vuole trascorrere una serata natalizia alternativa, tra risate, convivialità e birra artigianale.

Riffa natalizia a Podere 676: sei cesti regalo in palio

Giovedì 10 e giovedì 17 dicembre spazio alla riffa di Natale di Podere 676, con due serate dedicate alle estrazioni dei premi.

Per ciascun appuntamento saranno messi in palio tre cesti regalo, per un totale di sei premi.

Per vincere sarà necessario essere presenti al momento dell’estrazione. Le serate prevedono la prenotazione obbligatoria, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Ponte dell’Immacolata a Fiumicino: pranzo e cena con birra agricola

Per chi cerca dove mangiare a Fiumicino durante il ponte dell’Immacolata, Podere 676 propone aperture speciali e un menù alla carta dedicato ai sapori della tradizione.

Lunedì 7 dicembre il birrificio sarà aperto a cena, mentre martedì 8 dicembre sarà possibile prenotare sia a pranzo sia a cena.

In tavola piatti della cucina casalinga come lasagne, polletto e cotoletta, accompagnati dalle birre agricole prodotte direttamente dal birrificio.

Una proposta che unisce il gusto della cucina tradizionale all’atmosfera informale della campagna romana.

Cene aziendali di Natale a Fiumicino tra musica e karaoke

Podere 676 propone anche soluzioni per cene aziendali di Natale a Fiumicino, feste tra colleghi e brindisi di fine anno.

Per le prenotazioni di gruppo sono previste agevolazioni nelle giornate di giovedì e domenica, mentre il venerdì e il sabato il programma comprende serate di intrattenimento musicale e karaoke.

Un’alternativa alle tradizionali cene aziendali, con cucina, birra artigianale e un ambiente informale pensato per condividere momenti di festa.

Regali di Natale: cesti di birra artigianale e degustazioni

Per il Natale 2026 Podere 676 propone anche idee regalo dedicate agli amanti della birra e delle esperienze enogastronomiche.

Tra le proposte figurano cesti natalizi con le birre agricole del birrificio, confezioni regalo e voucher per visite e degustazioni guidate con il mastro birraio.

Un’occasione per scoprire da vicino la produzione brassicola agricola e regalare un’esperienza legata al territorio di Fiumicino.

Capodanno 2027 a Fiumicino: cenone e musica dal vivo a Podere 676

Il calendario delle festività si concluderà giovedì 31 dicembre con il cenone di Capodanno 2027 a Fiumicino, organizzato da Podere 676.

La serata prevede una proposta gastronomica dedicata, birra agricola e intrattenimento musicale dal vivo per salutare il 2026 e accogliere il nuovo anno.

Il birrificio riaprirà inoltre sabato 2 e domenica 3 gennaio 2027, sia a pranzo sia a cena.

Natale a Podere 676: tradizioni e birra artigianale alle porte di Roma

Con gli eventi natalizi 2026, Podere 676 a Fiumicino propone un programma che unisce intrattenimento, cucina casalinga e cultura della birra agricola.

Tra tombole, riffa natalizia, musica e degustazioni, il birrificio invita a riscoprire il piacere dello stare insieme, trasformando le festività in un’occasione per condividere esperienze e tradizioni in un ambiente informale.