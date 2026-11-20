Sessant’anni di attività sul litorale romano, tra cambiamenti del commercio locale, passaggi di gestione e ricette tramandate in famiglia. Riccardo Maiani ripercorre le tappe di un’impresa nata in un piccolo laboratorio di Viale Vega.

A Ostia ci sono attività commerciali la cui storia si intreccia con quella del quartiere, accompagnandone la crescita e le trasformazioni. Tra queste c’è la Pasticceria Maiani, conosciuta in passato come Scala Paradiso, un locale che raccoglie l’eredità di un’impresa familiare avviata nel 1966.

A raccontarne le vicende è Riccardo Maiani, figlio del fondatore Nino, tornato alla guida della pasticceria dopo un periodo di gestione esterna. Un percorso che attraversa sessant’anni di cambiamenti, dalla produzione su larga scala di cornetti alla riscoperta delle lavorazioni artigianali e dei grandi lievitati.

Quando a Ostia si sfornavano fino a 5mila cornetti al giorno

Le origini risalgono al 1966, quando Nino Maiani aprì la Pasticceria Luisa in Viale Vega. All’epoca si trattava di un piccolo laboratorio, destinato negli anni successivi a sviluppare una produzione ben più ampia.

«Dal piccolo laboratorietto siamo arrivati a sfornare 4.000-5.000 cornetti al giorno», ricorda Riccardo Maiani. «Siamo stati fornitori ufficiali della Guardia di Finanza per tantissimi anni».

La crescita dell’attività portò progressivamente a una riorganizzazione degli spazi. Il laboratorio originario non riusciva più a sostenere i volumi produttivi e il movimento quotidiano legato alle forniture. La famiglia iniziò quindi a cercare nuove sedi, ampliando la propria presenza a Ostia attraverso l’apertura di altri locali.

Erano anni in cui il settore della ristorazione e della pasticceria sul litorale romano si sviluppava insieme al tessuto urbano, con attività familiari che spesso affiancavano alla vendita diretta una produzione destinata a clienti esterni.

La Scala Paradiso, un’insegna legata alla memoria del quartiere

Circa venticinque anni fa la famiglia Maiani rilevò la Scala Paradiso, uno dei bar più longevi di Ostia. Il locale aveva attraversato diverse fasi della storia del quartiere ed era nato, secondo il racconto del titolare, quando l’area circostante non aveva ancora assunto l’aspetto attuale.

L’acquisizione aprì una nuova fase per l’impresa familiare. La scelta iniziale fu quella di non cancellare l’identità del bar, mantenendo il nome Scala Paradiso e introducendo gradualmente quello della famiglia.

«Ho voluto ringiovanire il marchio di famiglia e ho inventato il logo Maiani, usando il nostro cognome», spiega Riccardo.

Il cambiamento dell’insegna accompagnò così un passaggio di identità commerciale, senza interrompere del tutto il legame con il passato del locale.

La cessione dell’attività e la decisione di ricomprarla

La storia recente della pasticceria comprende anche un passaggio di proprietà. Circa due anni fa Riccardo Maiani decise di cedere l’attività, allontanandosi dalla gestione diretta del locale.

La situazione cambiò quando i nuovi gestori incontrarono alcune difficoltà e iniziarono a valutare una vendita.

«Ho visto che i ragazzi erano in difficoltà e pensavano di venderlo, così me lo sono ricomprato», racconta il titolare.

La decisione, spiega, fu legata soprattutto al valore personale attribuito all’attività e al lavoro svolto dalla famiglia nel corso degli anni.

«È stata una scelta soprattutto di cuore: non potevo vedere un locale costruito con tanta fatica svenduto o snaturato. L’ho rilevato subito e oggi sono ripartito».

Il ritorno alla guida della pasticceria ha comportato l’avvio di una nuova fase gestionale, con l’intenzione di recuperare alcuni aspetti della produzione tradizionale e riorganizzare il lavoro del laboratorio.

La produzione interna e il rapporto con la tradizione artigianale

Oggi la Pasticceria Maiani comprende una produzione che spazia dai cornetti ai prodotti salati, fino alla pasticceria e ai grandi lievitati.

Secondo quanto riferisce Riccardo Maiani, quasi tutte le preparazioni vengono realizzate direttamente nel laboratorio.

«Facciamo assolutamente tutto in casa, tranne le caramelle», afferma.

La produzione interna rappresenta uno degli elementi di continuità con il passato, pur in un contesto profondamente diverso rispetto agli anni in cui l’attività produceva migliaia di cornetti al giorno.

Tra i prodotti ai quali il laboratorio dedica particolare attenzione c’è il panettone, la cui preparazione richiede tempi di lavorazione e conoscenze specifiche legate alla gestione degli impasti e della lievitazione.

Il panettone di famiglia tra lievito madre e nuove ricette

Il panettone viene preparato utilizzando il lievito madre, con un processo che comprende 24 ore di lievitazione e successive lavorazioni fino alla glassatura.

La ricetta nasce da quella utilizzata da Nino Maiani, ma nel tempo è stata modificata. Tre anni fa, in particolare, la famiglia si è avvalsa della collaborazione di un maestro pasticciere per rivedere alcuni aspetti della preparazione.

Alle versioni tradizionali si sono affiancate proposte con farciture e ingredienti differenti, tra cui pistacchio, Nutella, mela e cannella, Ferrero Rocher e caramello salato.

Per Riccardo Maiani, però, il panettone classico resta il riferimento principale.

«Per me il tradizionale resta sempre il più buono. Le creme mascherano molto; se un panettone è davvero buono lo vedi solo dal classico, quello senza niente».

Una preferenza che riporta l’attenzione sull’impasto e sulla lievitazione, due elementi centrali nella realizzazione del prodotto.

Carlotta Forlone e il confronto tra esperienza e nuove competenze

Nella fase attuale dell’attività, Riccardo Maiani è affiancato da Carlotta Forlone, giovane pasticciera con un percorso di formazione accademica ed esperienze professionali maturate accanto a maestri del settore.

La sua presenza introduce un elemento generazionale nella gestione del laboratorio, mettendo a confronto le conoscenze sviluppate nell’ambito dell’impresa familiare con quelle acquisite attraverso percorsi di studio e formazione specialistica.

Un incontro tra esperienze differenti che riguarda anche il modo in cui il mestiere del pasticciere si è trasformato nel tempo, passando da un apprendimento prevalentemente pratico a percorsi che comprendono scuole professionali e specializzazioni tecniche.

Sessant’anni dopo, una nuova fase per la pasticceria di Ostia

Nel 2026 ricorrono sessant’anni dall’apertura della prima attività della famiglia Maiani. Un anniversario che permette di ripercorrere una vicenda imprenditoriale caratterizzata da espansioni, cambi di sede, passaggi di gestione e ritorni.

Dalla Pasticceria Luisa di Viale Vega alla Scala Paradiso, fino all’attuale insegna Maiani, il percorso del locale riflette anche il modo in cui sono cambiate le attività commerciali del litorale romano.

Il ritorno di Riccardo Maiani alla guida della pasticceria rappresenta l’ultimo capitolo di questa storia. Una fase nella quale la famiglia cerca di mantenere il rapporto con le proprie origini, confrontandosi con le esigenze produttive e commerciali di oggi.