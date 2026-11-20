Ostia, 20 novembre 2026 – Un’irruzione a scuola nel cuore della notte, il tentativo di occupare l’edificio e la preside aggredita con spintoni e minacce, fino a essere costretta ad abbandonare l’istituto. È quanto sarebbe accaduto nella notte del 18 novembre all’Istituto Tecnico Industriale “Michael Faraday” di Ostia, dove un gruppo di giovani avrebbe fatto ingresso nella struttura con l’intenzione di occuparla. A riferire l’episodio è l’Adnkronos. La dirigente scolastica Rejana Martelli avrebbe subito un’aggressione durante il tentativo di occupazione, una vicenda sulla quale è intervenuto anche il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

Ostia, irruzione al Faraday: preside minacciata e spintonata

Secondo quanto appreso dall’Adnkronos, i fatti si sarebbero verificati intorno alla mezzanotte, quando un gruppo di giovani avrebbe fatto irruzione all’interno dell’istituto tecnico di Ostia per dare il via a un’occupazione.

Durante l’episodio, la dirigente scolastica Rejana Martelli sarebbe stata spintonata e minacciata, fino a essere costretta a lasciare l’edificio.

La notizia ha raggiunto il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Giuseppe Valditara ha contattato telefonicamente la preside per esprimerle personalmente solidarietà e vicinanza.

Valditara: “Violenza gravissima e inaccettabile”

Il ministro ha condannato l’accaduto, chiedendo che venga fatta piena luce sulle responsabilità: “Aggredire e minacciare una dirigente scolastica fino a costringerla a lasciare il proprio istituto è un atto di violenza gravissima e inaccettabile. Ho telefonato alla professoressa Rejana Martelli, dirigente dell’istituto ‘Michael Faraday’ di Ostia, per esprimerle la mia piena solidarietà”, ha dichiarato Valditara in una nota.

Il ministro ha poi richiamato la distinzione tra il diritto alla protesta e il ricorso alla violenza: “Il diritto di manifestare va rispettato. La violenza non è mai ammissibile. Chi aggredisce una dirigente colpisce l’intera comunità scolastica. Le responsabilità devono essere accertate fino in fondo”.

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