Gerardo Di Raimo era stato indagato per maltrattamenti e percosse dopo aver colpito la moglie Domenica Onorati in auto, prima del femminicidio.

Gerardo Di Raimo, 76 anni, era stato iscritto nel registro degli indagati per maltrattamenti e percosse dopo aver colpito a schiaffi la moglie Domenica Onorati, 78 anni, nell’auto ferma davanti all’ufficio postale di San Giorgio a Liri. L’iscrizione risale al 10 novembre, prima della morte della donna.

Secondo la ricostruzione del procuratore capo di Cassino, Carlo Fucci, l’aggressione era avvenuta il 9 novembre, dopo il ritiro di una raccomandata. Alcuni testimoni chiamarono il 112 e le telecamere del piazzale ripresero la scena. Alle 16.21 i carabinieri inviarono in procura la prima informativa con codice rosso. Una ricostruzione dell’aggressione e degli sviluppi successivi è riportata anche nell’articolo dedicato al caso di San Giorgio a Liri.

Le violenze negate in caserma

Il 10 novembre la procura iscrisse Di Raimo nel registro degli indagati e delegò ai carabinieri l’ascolto della moglie. Convocata il 13 novembre, Domenica cercò di scagionare il marito e negò di aver subito violenze: “Non mi ha mai fatto niente – assicura – non ho nulla da denunciare”.

Gli approfondimenti coordinati dalla sostituta procuratrice Nicole De Angelis hanno ricostruito un contesto di violenze che, secondo le indagini, sarebbe iniziato già negli anni ’80, quando la coppia viveva in Canada. I carabinieri del nucleo investigativo di Frosinone, diretti da Giuseppe Fedele, hanno inoltre raccolto le testimonianze dei residenti, che descrivono i coniugi come una coppia chiusa e schiva.

Il femminicidio e gli accertamenti

Tre giorni dopo la convocazione, Domenica fu trovata morta nella casa di campagna della coppia. La 78enne era sdraiata sul letto. La stecca di legno usata per colpirla, un tempo parte del rivestimento di uno stipite, aveva un chiodo conficcato all’interno e fu sequestrata ancora sporca di sangue.

La mattina del 16 novembre Di Raimo andò al bar vicino casa e disse al proprietario che Domenica stava male e non apriva gli occhi. L’esercente chiamò il 112; gli infermieri del 118 trovarono la donna senza vita e avvisarono i carabinieri. Nel casolare i militari notarono macchie di sangue sulle lenzuola e sui vestiti dell’uomo.

Nei confronti di Di Raimo è stata disposta la custodia cautelare in carcere con l’accusa di femminicidio e maltrattamenti. Durante l’udienza di convalida si è avvalso della facoltà di non rispondere. La procura ha fatto eseguire una tac total body sul corpo della donna; indumenti e stecca saranno esaminati dal Ris per le comparazioni del DNA. I figli della coppia, che si trovano in Canada, saranno ascoltati al loro rientro in Italia.