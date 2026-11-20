Roma, 20 novembre 2026 – Cortei, manifestazioni e disagi nei trasporti per lo sciopero generale di oggi, venerdì 20 novembre 2026, proclamato dalla Cgil contro la manovra di Bilancio del governo Meloni. Circa 100 piazze italiane sono coinvolte nella mobilitazione, che riunisce lavoratori, pensionati e studenti per chiedere salari più alti, maggiori investimenti nella sanità e nella scuola pubblica e misure contro il carovita. A Roma, il corteo principale è partito da piazza Vittorio Emanuele II, con il segretario generale della Cgil Maurizio Landini alla testa della manifestazione diretta verso via dei Fori Imperiali. Nella Capitale si registrano anche ripercussioni sul trasporto pubblico: metro C chiusa e corse ridotte sulle linee A e B.

“È una bellissima giornata, una grandissima partecipazione. È una giornata che unisce tutte le generazioni ed è soprattutto una giornata di piazze dove rinasce la speranza di un cambiamento”, ha dichiarato Landini durante il corteo romano, ribadendo la volontà del sindacato di proseguire la protesta anche dopo lo sciopero. “Noi non ci fermeremo. Andremo avanti anche nei prossimi giorni e continueremo con le mobilitazioni nelle piazze”.

Landini attacca il governo: “La manovra fa schifo e la maggioranza lo sa”

Dal corteo romano il leader della Cgil ha rivolto un duro attacco all’esecutivo, contestando i contenuti della legge di Bilancio e richiamando il numero degli emendamenti presentati dalle forze di maggioranza.

“Il Governo è in confusione, non ho mai visto un Governo che presenti una manovra e che ci siano 2000 emendamenti della maggioranza per cambiarla. I primi che pensano di aver fatto una manovra che fa schifo sono loro, perché altrimenti non avrebbero presentato duemila emendamenti per cambiarla”, ha affermato Landini.

Secondo il segretario generale, la proposta del governo non affronta le principali difficoltà economiche e sociali del Paese. “Questo dimostra anche che abbiamo ragione a dire che questa è una manovra che non serve al Paese ma di marchette e che non affronta nessuno dei problemi delle persone”.

Landini ha inoltre sottolineato come la mobilitazione non riguardi soltanto la Cgil, ricordando che anche Cisl e Uil hanno scelto di promuovere iniziative, seppure con modalità differenti. “Ci sono scelte diverse sulle modalità di mobilitazione che rispettiamo, non è questo che ci interessa. Oggi è una mobilitazione per il Paese, non contro qualche organizzazione sindacale”.

A replicare alle critiche è stato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che intervenendo a Sky Tg24 ha definito quello della Cgil “uno sciopero preventivo”, sostenendo che Landini lo avrebbe proclamato prima di conoscere i contenuti della manovra. Il ministro ha comunque espresso “grande rispetto per chi manifesta e per chi ha presentato gli emendamenti in Parlamento, laddove poi la manovra sarà migliorata”.

Sciopero a Roma, metro C chiusa e cortei in centro

La mobilitazione sta avendo conseguenze anche sulla circolazione nella Capitale. Secondo gli aggiornamenti diffusi da Atac, la linea C della metropolitana risulta chiusa, mentre sulle linee A e B si registrano riduzioni delle corse. Possibili rallentamenti e interruzioni interessano anche autobus e tram.

Nel centro di Roma sono previsti tre cortei. Quello principale della Cgil, partito intorno alle 9.30 da piazza Vittorio Emanuele II, raggiungerà via dei Fori Imperiali, dove è in programma l’intervento conclusivo di Landini. Alla manifestazione partecipa anche la segretaria del Partito democratico Elly Schlein, arrivata al corteo insieme agli esponenti dell’opposizione.

Durante il percorso, i manifestanti si sono fermati davanti al Colosseo per ricordare con un lungo applauso Andrea Moretti, l’operaio di 22 anni morto nella notte tra il 22 e il 23 settembre durante i lavori per il nuovo impianto di illuminazione dell’anfiteatro.

Studenti in piazza nel Lazio contro carovita e riarmo

Accanto ai lavoratori sono scesi in piazza anche gli studenti, con iniziative organizzate a Roma, Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti. Al centro della protesta ci sono le condizioni degli edifici scolastici, il costo dell’istruzione e le scelte di spesa pubblica del governo.

“Oggi siamo in piazza in tutta la regione accanto al mondo del lavoro perché il nostro futuro passa dalla giustizia sociale e dalla pace”, ha dichiarato Simone Montori, coordinatore regionale della Rete degli Studenti Medi del Lazio. Gli studenti chiedono maggiori investimenti per la sicurezza degli istituti e il diritto allo studio, contestando le risorse destinate al riarmo.

A Roma è partito anche un corteo studentesco da piazzale Ostiense verso il Circo Massimo. Durante il percorso, due giovani incappucciati hanno compiuto un gesto dimostrativo presso un distributore di carburante, coprendo con adesivi recanti il numero zero il display dei prezzi. La manifestazione è poi proseguita pacificamente.

La protesta coinvolge anche altre città italiane, tra cui Milano, Torino, Firenze, Bologna, Genova e Palermo, con cortei organizzati da sindacati e movimenti studenteschi. A Genova, secondo le prime stime riportate, circa 7mila persone hanno partecipato alla manifestazione della Cgil.