Roma, 20 novembre 2026 – Partiranno il 6 dicembre i lavori per migliorare la pressione dell’acqua all’Esquilino, dove da anni residenti e attività commerciali devono fare i conti con criticità nella distribuzione idrica, soprattutto nelle ore di maggiore consumo. Acea Ato 2 investirà 1,5 milioni di euro in un programma di interventi che prevede una prima fase entro dicembre e la realizzazione di un nuovo distretto idrico entro l’estate 2027. I primi miglioramenti sono attesi già dopo le opere iniziali, mentre la soluzione strutturale interesserà circa 21mila residenti.

Il piano è stato presentato il 19 novembre dall’assessora ai Lavori pubblici e alle Infrastrutture di Roma Capitale, Ornella Segnalini, insieme ai rappresentanti di Acea Ato 2, durante il Consiglio straordinario del Municipio Roma I Centro dedicato ai problemi della pressione idrica nel quartiere.

Esquilino, come cambierà la rete idrica: i lavori dal 6 dicembre

Il primo intervento riguarderà l’incrocio tra via Nola e viale Castrense, dove sarà installata una valvola e realizzato un nuovo nodo di regolazione della rete. I lavori proseguiranno nei fine settimana successivi, con conclusione prevista entro dicembre. Seguiranno ulteriori operazioni di regolazione a Porta Maggiore e in via Tuscolana, necessarie per ottimizzare la distribuzione dell’acqua.

La parte principale del progetto prevede invece la creazione di un nuovo distretto idrico Esquilino, più piccolo e con caratteristiche altimetriche uniformi, alimentato dal serbatoio di via Eleniana. Sono previsti il recupero e la rifunzionalizzazione del serbatoio Eleniano, la posa di circa 300 metri di nuove condotte e la riqualificazione di altri 1.500 metri di rete esistente. L’obiettivo è rendere la pressione più stabile e migliorare la continuità del servizio, soprattutto negli edifici situati alle quote più elevate.

Il nuovo sistema servirà un bacino di 21mila residenti e 1.735 utenze, in un quartiere dove la domanda d’acqua aumenta sensibilmente con l’arrivo dei turisti. Nei periodi di maggiore afflusso, infatti, la popolazione presente può raggiungere le 65mila persone, mettendo ulteriormente sotto pressione la rete. Il completamento degli interventi è previsto entro l’estate 2027, in vista del periodo di maggiore consumo.

Pressione dell’acqua, Segnalini: “Un problema che conosciamo dal 2017”

Le difficoltà nella distribuzione idrica all’Esquilino non sono recenti. Come ricorda l’assessora Ornella Segnalini, le prime segnalazioni risalgono al 2017 e negli ultimi anni l’aumento dei consumi, anche per effetto della crescita delle presenze turistiche, ha aggravato la situazione. Un primo intervento di Acea era stato realizzato nel 2023 nella zona di Colle Oppio, ma l’incremento della domanda e le temperature estive hanno reso necessario un progetto più ampio.

“Con l’avvio dei lavori facciamo un passo concreto verso la soluzione delle criticità di pressione idrica all’Esquilino. È un problema che conosciamo e che non nasce oggi”, dichiara Segnalini. L’assessora chiarisce inoltre che la regolazione delle pressioni introdotta nel 2022 per ridurre le perdite della rete non interessa l’Esquilino, alimentato dall’acquedotto Marcio attraverso un sistema a caduta naturale, senza pompe. Sul fronte della dispersione idrica, aggiunge, Roma è passata da oltre il 40% di perdite nel 2017 a circa il 27% nel 2026. “La riduzione degli sprechi e il miglioramento del servizio ai cittadini sono due obiettivi che devono procedere insieme”.

Per Andrea Aliscioni, direttore generale di Acea Ato 2, il nuovo distretto rappresenta una risposta strutturale alle difficoltà del quartiere: “È un progetto che nasce dalla collaborazione con Roma Capitale e che conferma il nostro impegno nel coniugare la riduzione delle perdite e la tutela della risorsa idrica con il miglioramento della qualità del servizio ai cittadini”.