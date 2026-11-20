Terracina, 20 novembre 2026 – Gli avrebbero fatto credere di poter agevolare il rilascio di un permesso di soggiorno, chiedendogli denaro per mesi fino a ottenere 7.500 euro. Poi, quando l’anziano ha iniziato a pretendere spiegazioni e documenti, sarebbero arrivate le minacce. Una vicenda iniziata a febbraio e conclusasi con l’arresto in flagranza di due uomini di 31 anni, accusati di estorsione in concorso. A intervenire sono stati i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Terracina, al termine di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Latina.

I due indagati, uno residente a Terracina e l’altro domiciliato a Fondi, avrebbero sfruttato la necessità di ottenere un permesso di soggiorno per la nipote della compagna dell’anziano, di nazionalità nigeriana. Secondo la ricostruzione investigativa, avrebbero assicurato di poter facilitare le pratiche burocratiche, chiedendo pagamenti quasi mensili con il pretesto di coprire presunte spese legali.

Terracina, 7.500 euro per il permesso di soggiorno: poi le minacce

La vicenda sarebbe iniziata nel febbraio 2026, quando i due uomini avrebbero convinto l’anziano a versare le prime somme di denaro. Le richieste sarebbero proseguite nei mesi successivi, fino a raggiungere un totale di 7.500 euro. Per giustificare i pagamenti, gli indagati sarebbero arrivati anche a rilasciare fatture prive di valore legale.

A ottobre, non avendo ricevuto la documentazione promessa, la vittima avrebbe iniziato a chiedere chiarimenti. Secondo gli investigatori, i due avrebbero reagito con minacce e intimidazioni, intensificatesi dopo il rifiuto dell’anziano di consegnare altro denaro.

A novembre l’uomo ha deciso di rivolgersi ai Carabinieri della Stazione di Terracina, raccontando quanto accaduto. La denuncia ha dato il via agli accertamenti del Nucleo Operativo e Radiomobile, che ha identificato i presunti responsabili anche grazie alla collaborazione della compagna della vittima, presente ad alcuni degli incontri.

Chiedono altri 500 euro, i Carabinieri li arrestano durante l’incontro

La svolta è arrivata nel pomeriggio di mercoledì scorso, quando i due 31enni si sarebbero presentati nuovamente dall’anziano e dalla sua compagna, chiedendo altri 500 euro per completare le presunte pratiche del permesso di soggiorno. Anche in questa occasione, secondo la ricostruzione dei militari, la richiesta sarebbe stata accompagnata da minacce.

L’anziano ha informato immediatamente i Carabinieri, concordando un appuntamento con i due uomini. D’intesa con il pubblico ministero di turno della Procura di Latina, i militari hanno quindi organizzato un servizio per documentare l’incontro.

Durante il successivo controllo, una perquisizione ha permesso di recuperare 350 euro in contanti, somma che, secondo gli investigatori, corrispondeva al denaro appena consegnato dalla vittima.

Per entrambi è scattato l’arresto in flagranza per estorsione in concorso. Su disposizione del pubblico ministero, i due uomini sono stati trasferiti nella Casa circondariale di Latina.