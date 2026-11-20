Il 26 novembre la terza edizione dell’iniziativa con utenti, operatori e familiari del Centro Diurno Mazzacurati. In programma anche poesie, arte e momenti di condivisione

Roma, 20 novembre 2026 – Un pallone per unire, una partita per dire no alla violenza di genere. Giovedì 26 novembre, alle ore 11, il campo SSD Nuovo Trullo 84 Jolly Club, in via Monte Cucco 101 a Roma, ospiterà la terza edizione di “Un calcio alla Violenza”, l’iniziativa promossa dalla ASL Roma 3 in occasione della Settimana contro la Violenza di Genere.

A scendere in campo saranno utenti, operatori e familiari del Centro Diurno Mazzacurati, protagonisti di una giornata dedicata al rispetto, alla partecipazione e alla sensibilizzazione attraverso lo sport.

Una partita di calcio per dire no alla violenza di genere

L’iniziativa non si limiterà al terreno di gioco. Il programma prevede una partita di calcio, un pranzo collettivo e una visita ai murales insieme all’artista Mario D’Amico, in un percorso che unisce sport, arte e condivisione.

Parteciperanno anche gli studenti dell’IISS Leon Battista Alberti, coinvolti sia nella partita sia attraverso la lettura di alcune poesie dedicate al tema della violenza di genere.

L’obiettivo è utilizzare il linguaggio universale dello sport per favorire il confronto, superare le barriere e promuovere una maggiore consapevolezza sul valore delle relazioni fondate sul rispetto reciproco.

ASL Roma 3: “Lo sport aiuta a superare pregiudizi e barriere”

“Si tratta di un’altra importante occasione per promuovere la cultura del rispetto, della parità e della non violenza facendo affidamento su esperienze concrete di partecipazione e condivisione”, spiega Viviana Muccini, psicologa della ASL Roma 3.

“Un grande aiuto arriva dallo sport con la sua capacità di unire le persone, favorire la collaborazione e valorizzare le differenze. Si tratta di uno strumento educativo e relazionale capace di trasmettere messaggi significativi contro ogni forma di violenza di genere”.

Per Muccini, il coinvolgimento diretto di utenti, operatori e famiglie rappresenta anche un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza alla comunità: “Promuovere il benessere psicologico significa anche costruire contesti inclusivi, nei quali ciascuno possa sentirsi accolto, rispettato e parte attiva della società”.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è anche Laura Figorilli, direttore generale della ASL Roma 3, che richiama l’importanza della prevenzione e della responsabilità collettiva.

“Dire NO alla violenza significa educare al rispetto reciproco, riconoscere l’importanza delle relazioni sane e assumersi una responsabilità collettiva. Attraverso lo sport, la condivisione e l’arte, possiamo contribuire a diffondere una cultura fondata sull’empatia, sulla solidarietà e sulla dignità di ogni persona”.