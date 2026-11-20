Due uomini di 31 e 33 anni hanno tentato di sfuggire ai Carabinieri, prima in auto e poi a piedi. Durante la fuga avrebbero cercato di scavalcare il balcone di un’abitazione. Entrambi sono finiti in carcere

Valmontone, 20 novembre 2026 – Una fuga in auto nel cuore della notte, un inseguimento per le strade di Valmontone e il tentativo di scavalcare il balcone di un’abitazione privata per sfuggire ai Carabinieri. È quanto accaduto intorno alle 3 del mattino, quando i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Colleferro hanno fermato due uomini di 31 e 33 anni, trovando nel bagagliaio della loro vettura circa 220 chili di cavi di rame tranciati da infrastrutture ferroviarie. I due, cittadini romeni domiciliati a Napoli e già noti alle forze dell’ordine, sono gravemente indiziati di ricettazione e sono stati trasferiti nel carcere di Velletri.

Valmontone, l’inseguimento notturno e la fuga verso un’abitazione

Tutto è cominciato durante un servizio di pattugliamento notturno, quando una gazzella dei Carabinieri ha intercettato un’automobile con targa polacca che si aggirava nel centro abitato di Valmontone.

Alla vista dei militari, il conducente avrebbe effettuato una brusca manovra per sottrarsi al controllo, allontanandosi rapidamente lungo le strade circostanti. Ne è nato un breve inseguimento, terminato quando i due occupanti hanno abbandonato il veicolo sul ciglio della strada per proseguire la fuga a piedi.

Nel tentativo di evitare il controllo, i sospettati avrebbero anche cercato di scavalcare il balcone di un’abitazione privata. I Carabinieri sono però riusciti a raggiungerli e bloccarli prima che potessero introdursi nell’immobile, evitando possibili rischi per i residenti.

Nel bagagliaio 220 chili di rame proveniente da infrastrutture ferroviarie

La successiva perquisizione dell’automobile ha portato alla scoperta di circa 220 chilogrammi di cavi di rame, che, secondo quanto riferito dai Carabinieri, risultavano tranciati dalle infrastrutture delle linee ferroviarie.

Il ritrovamento ha fatto scattare ulteriori accertamenti sulla provenienza del materiale e sulla posizione dei due uomini, già conosciuti dalle forze dell’ordine.

Alla luce degli elementi raccolti e del concreto pericolo di fuga, i militari hanno proceduto al fermo di indiziato di delitto per ricettazione. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, entrambi sono stati accompagnati nella Casa circondariale di Velletri.

L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia di Colleferro in collaborazione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri.