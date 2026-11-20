Quando una coppia entra in crisi e avvia la separazione giudiziale, i tempi di attesa tra il deposito del ricorso e la prima udienza in tribunale possono inasprire i conflitti, che possono sfociare in prevaricazioni e violenze contro la donna.

Quando una coppia entra in crisi e avvia la separazione giudiziale, i tempi di attesa tra il deposito del ricorso e la prima udienza in tribunale possono inasprire i conflitti. Il confronto sull’affidamento dei figli, la divisione del patrimonio o le accuse di violazione dei doveri coniugali rischiano di far precipitare i rapporti.

In questa fase di stallo, la tensione può sfociare in prevaricazioni e violenze contro la donna, spesso innescate dalla prospettiva dell’uomo di dover lasciare la casa familiare — magari gravata da un mutuo — e di dover far fronte al mantenimento dei figli e dell’ex coniuge.

Oltre agli strumenti del codice penale — attivabili in caso di violenze fisiche o sessuali, diffusione illecita di immagini intime, atti persecutori, minacce o maltrattamenti — l’ordinamento prevede tutele civilistiche d’urgenza per garantire una protezione immediata.

L’IMMEDIATA ESTROMISSIONE DALLA CASA

La prima esigenza che emerge in situazioni di questo genere è la necessità di salvaguardare la donna o i minori dalle violenze del proprio partner e ciò si può verificare solo con l’allontanamento immediato dalla casa familiare e dai luoghi frequentati dai soggetti perseguitati, anche in pendenza del processo di separazione dei coniugi ed in attesa della convocazione delle parti avanti al Tribunale.

Accanto quindi alla regolamentazione dei procedimenti in tema di separazione, divorzio o tutela della convivenza, la nuova normativa con la Riforma Cartabia, ha inserito tutto un sistema di tutela immediata del soggetto più debole in ambito familiare che si trova a subire una situazione di violenza.

Ciò soprattutto al fine di estromettere rapidamente il soggetto aggressivo dalla casa in modo da ricostituire la tranquillità familiare e ciò con un provvedimento rapido a seguito di ricorso che può essere presentato unitamente alla domanda di separazione o di affidamento dei bambini al Tribunale stesso ex art.li 473 bis.40 in tema di violenza domestica o di genere e ex art. 473 bis. 69 e seguenti in tema di ordine di protezione contro gli abusi familiari.

DIRITTO AL MANTENIMENTO

La tutela non si limita all’allontanamento, ma prende in considerazione la situazione di fatto allorché, con l’allontanamento del soggetto violento, accade sistematicamente che vengano a cessare in tutto o in parte anche gli introiti economici sui quali si sorreggeva la famiglia.

Dunque la disciplina si preoccupa non solo di statuire l’immediato allontanamento della persona con l’ordine di non frequentare o avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal beneficiario dell’ordine di protezione, (luogo di lavoro, domicilio della famiglia di origine, domicilio dei prossimi congiunti, luoghi di istruzione dei figli), ma provvede anche alla tutela patrimoniale.

Infatti il giudice può disporre che, ove il soggetto leso o i prossimi congiunti rimangano privi dei mezzi adeguati per il sostentamento, la somma necessaria venga versata all’avente diritto, direttamente dal datore di lavoro del soggetto violento estromesso detraendola dalla retribuzione.

Il vantaggio rilevante di questa procedura è la rapidità nel senso che contestualmente alla domanda di separazione o di divorzio o al di là di questa, allorché si richieda la tutela in tema di violenza in famiglia e l’emissione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari, l’udienza venga fissata rapidamente con tutte le tutele del caso.

QUANDO E’ ATTIVABILE IL PROCEDIMENTO

Dunque con la Riforma Cartabia, diventa rilevante l’immediatezza e la rapidità del procedimento e della tutela.

Il requisito per l’emissione dell’ordine di protezione è l’esistenza di una condotta violenta del coniuge o di altro convivente e la prova del grave pregiudizio all’integrità fisica o morale e/o alla libertà dell’altro, ovvero un comportamento che possa recare pregiudizio agli altri componenti della famiglia.

Se si esamina la giurisprudenza la casistica è estremamente ampia affinché vengano accertati gli abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell’altra o dei figli minori.

Non è necessaria una specificazione minuziosa di ciò che è accaduto, in quanto secondo la Cassazione il provvedimento può essere legittimamente disposto anche in assenza di una dettagliata descrizione di tutti gli episodi di violenza, quando però vi siano gravi indizi desumibili da elementi certi come documenti medici, altri elementi di prova, dichiarazioni e quant’altro, (Cass. pen n° 15846/2019).

In sostanza l’esame del Tribunale verte sul pregiudizio arrecato ai diritti della persona non limitandosi ad una casistica ben particolare, tant’è che anche la violenza verbale, se fortemente pregiudizievole dell’integrità fisica e morale di un componente del nucleo, giustifica l’adozione dei provvedimenti di protezione con l’allentamento del responsabile dall’abitazione.

È quindi da notare che la violenza a cui fa riferimento la normativa, si manifesta mediante le situazioni più disparate, ma anche da comportamenti abusivi di controllo, coercizione, aggressione dall’interno di relazioni familiari e di coppia, dal punto di vista fisico all’uso della forza per minacciare delle percosse, lesioni, o danni fisici e non di meno alla violenza psicologica allorché il soggetto debole venga insultato, umiliato, isolato socialmente, svalutato sistematicamente.

A ciò si aggiungano tutti quei pregiudizi di natura economica che di fatto privano di libertà il soggetto sottoposto a violenza, come nel caso dell’esasperato controllo o del divieto di accedere ai conti bancari, alle risorse finanziarie e, in sostanza tutti quei meccanismi che impediscono ogni autonomia economica.

Ovviamente la stessa cosa vale per le costrizioni a carattere sessuale non consenziente.

La tutela opera sia nell’ambito di una famiglia tradizionale, che in caso di convivenza o di unione civile o comunque nei confronti di qualsiasi altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge che si sia reso responsabile dei fatti lamentati.

LA PROCEDURA

Come si accennava molto frequentemente i ricorsi d’urgenza in tema di violenza domestica, richiedendo un provvedimento immediato, vengono proposti unitamente alla domanda di separazione in quanto nulla vieta che i processi siano simultanei anche se, per ciò che riguarda i provvedimenti urgenti il giudice provvederà immediatamente, mentre il processo di separazione seguirà il rito ordinario, una volta poste in essere le protezioni necessarie.

La domanda proposta al Tribunale oltre che necessitare della documentazione anagrafica, reddituale ed ogni altro documento che si ritiene utile, deve far riferimento agli eventuali procedimenti paralleli definiti o pendenti.

Vanno allegate copie degli accertamenti o dei verbali, in ogni caso le prove ed i mezzi istruttori che si richiedono, per dimostrare la situazione di grave pericolo.

Da notare che a differenza della procedura ordinaria di separazione il giudice è tenuto a tutelare la sfera personale e la dignità della personalità della vittima garantendone la sicurezza ed evitando di norma la contemporanea presenza delle parti dovute a lui.

Con la precedente normativa, in casi analoghi, comparivano entrambi gli interessati, ma frequentemente il giudice faceva presenziare un rappresentante della Forza Pubblica nell’aula.

Data la situazione di pericolo paventata il giudice, a differenza di ciò che avviene in un ordinario procedimento, può disporre mezzi di prova anche al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal Codice e contestualmente chiede al Pubblico Ministero ed alle altre autorità competenti, le informazioni circa l’esistenza di eventuali procedimenti già in essere relativi agli abusi ed alle violenze allegate e la trasmissione dei relativi atti.

Il magistrato provvede all’interrogatorio libero delle parti sui fatti lamentati, avvalendosi nel caso di esperti e di altri ausiliari dotati di competenze specifiche e, assume, le sommarie informazioni necessarie, può disporre, come detto, prove testimoniali anche d’ufficio, indipendentemente dalle richieste di parte ed acquisisce atti e documenti presso gli uffici pubblici, così come eventuali interventi delle forze di polizia e similari.

Quando le violenze riguardano un minore il giudice è tenuto per legge a procedere personalmente e senza ritardo all’ascolto del minore, evitando ogni contatto con la persona indicata come autore degli abusi e delle violenze.

TUTELA PENALE

Per completare va ricordato comunque che i reati di violenza contro le donne sono regolamentati da un quadro normativo organico (la legge n° 69/2019 e la legge n° 168/2023 che regolamentano ed accentuano le misure di prevenzione e le relative sanzioni.

Per ciò che qui ci riguarda ricordiamo che i maltrattamenti contro familiari e conviventi sono puniti anche dall’art. 572 c.p. che riguarda chi maltratta le persone della famiglia o conviventi mentre l’art. 386 bis c.p. punisce chi viola i provvedimenti di allontanamento disposti dal giudice.

Quanto ai maltrattamenti contro familiari e conviventi, che è il caso sanzionato anche civilmente, sotto il profilo penale, il responsabile è punito in maniera estremamente rigida con la reclusione da un minimo di tre ad un massimo di sette anni e la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di un minore o verso una donna in gravidanza o di persone con disabilità.

La pena si aggrava se si verificano lesioni personali ed è aumentata di 1/3 fino alla metà quando il fatto è commesso come atto di odio o discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio del partner in quanto donna.

Studio Legale Bruno Avv. Maurizio Bruno (Patrocinante in Cassazione)

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