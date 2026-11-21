Torino – Un gazebo di Fn è stato contestato sabato 21 novembre alla periferia nord di Torino. All’iniziativa erano presenti, tra gli altri, Emanuele Pozzolo e Gianni Alemanno. Secondo quanto riferito da Alemanno, la contestazione è stata organizzata da alcuni esponenti di Potere al Popolo.

In una nota, Alemanno ha scritto che al gazebo sarebbe arrivata «un mare di gente» per salutare i presenti e prendere il materiale propagandistico. Nella sua ricostruzione, un gruppo definito di «estremisti di sinistra» avrebbe organizzato una contro-manifestazione per impedire loro di parlare con le persone.

Alemanno ha inoltre sostenuto che a un gruppo di estremisti sarebbe stato permesso di avvicinarsi fino al banchetto, «provocando e insultando». Si tratta della versione fornita da Alemanno nella nota.