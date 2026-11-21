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A Torino contestato un gazebo di Fn: Alemanno: “Sono stato spintonato”
Alla periferia nord di Torino alcuni esponenti di Potere al Popolo hanno contestato un gazebo di Fn. Alemanno riferisce di essere stato spintonato.
Torino – Un gazebo di Fn è stato contestato sabato 21 novembre alla periferia nord di Torino. All’iniziativa erano presenti, tra gli altri, Emanuele Pozzolo e Gianni Alemanno. Secondo quanto riferito da Alemanno, la contestazione è stata organizzata da alcuni esponenti di Potere al Popolo.
In una nota, Alemanno ha scritto che al gazebo sarebbe arrivata «un mare di gente» per salutare i presenti e prendere il materiale propagandistico. Nella sua ricostruzione, un gruppo definito di «estremisti di sinistra» avrebbe organizzato una contro-manifestazione per impedire loro di parlare con le persone.
Alemanno ha inoltre sostenuto che a un gruppo di estremisti sarebbe stato permesso di avvicinarsi fino al banchetto, «provocando e insultando». Si tratta della versione fornita da Alemanno nella nota.
Lo stesso Alemanno ha poi riferito di essere intervenuto per calmare gli animi e che, in quel momento, una manifestante gli avrebbe messo le mani addosso, spintonandolo alle spalle. La fonte riporta questa circostanza come dichiarazione di Alemanno e non fornisce ulteriori elementi di verifica sull’episodio.