ATP Finals 2026, Alcaraz batte Shelton: è il primo finalista del torneo dei Maestri
Lo spagnolo supera l’avversario in tre set e in rimonta
Torino – Carlos Alcaraz è il primo finalista tra i maestri. Il fuoriclasse spagnolo batte Ben Shelton nella semifinale delle Atp Finals 2026 e torna a giocarsi l’ultimo atto del torneo dopo il ko dell’anno scorso contro Sinner. All’Inalpi Arena finisce con il punteggio di 3-6 6-3 7-6 in un’ora e 59 minuti di gioco, con lo spagnolo costretto alla rimonta dopo un avvio non brillante.
Atp Finals, Alcaraz in finale
Shelton parte meglio e piazza l’early break nel secondo game, volando subito sul 3-0 con un servizio perfetto. Alcaraz prova a reagire, ma ci mette un po’ a carburare e resta aggrappato al servizio fino al 6-3 per l’americano. Nel secondo parziale, guidano i turni di battuta fino all’ottavo gioco. Poi, Shelton cala nelle prime, incappa in un doppio fallo e Alcaraz strappa il turno di servizio, chiudendo il secondo parziale in 37 minuti.
(Fonte Adnkronos)
Foto IPA/adnkronos.com (da adnkronos.com)
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