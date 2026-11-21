Torino – Carlos Alcaraz è il primo finalista tra i maestri. Il fuoriclasse spagnolo batte Ben Shelton nella semifinale delle Atp Finals 2026 e torna a giocarsi l’ultimo atto del torneo dopo il ko dell’anno scorso contro Sinner. All’Inalpi Arena finisce con il punteggio di 3-6 6-3 7-6 in un’ora e 59 minuti di gioco, con lo spagnolo costretto alla rimonta dopo un avvio non brillante.