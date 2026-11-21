Civitavecchia, 21 novembre 2026 – Sigarette e tabacco per narghilè nascosti tra gli effetti personali dei passeggeri, altri quantitativi individuati nella Capitale. È il bilancio di una serie di controlli condotti dalla Guardia di Finanza di Roma contro il contrabbando di prodotti da fumo, che hanno portato al sequestro di oltre 11 chilogrammi di merce e all’applicazione di sanzioni amministrative per complessivi 5.500 euro. Gli interventi hanno interessato il porto di Civitavecchia e il territorio romano, con verifiche mirate al rispetto delle norme doganali e fiscali.

Civitavecchia, sigarette e melassa per narghilè nascoste nei bagagli

Il primo intervento è avvenuto durante le operazioni di sbarco dei passeggeri dalle navi provenienti dalla Tunisia. I finanzieri del Gruppo di Civitavecchia hanno sottoposto a controllo quattro viaggiatori di nazionalità tunisina, approfondendo le verifiche sui rispettivi bagagli con il supporto dei funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Le ispezioni hanno permesso di individuare 1,560 chilogrammi di prodotti da fumo: 560 grammi di sigarette di provenienza estera e un chilogrammo di melassa per narghilè, occultati tra gli effetti personali.

Secondo quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle, la merce sarebbe stata introdotta senza rispettare le franchigie doganali e senza il pagamento dei tributi dovuti. Nei confronti dei quattro viaggiatori sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di 5.000 euro.

Controlli anche a Roma, sequestrati altri 10 chili di prodotti da fumo

Le operazioni della Guardia di Finanza si sono estese anche alla Capitale, dove ulteriori controlli economici del territorio hanno consentito di individuare oltre 10 chilogrammi di melassa da fumo commercializzata al di fuori dei canali autorizzati e senza il pagamento delle previste imposte di consumo. Anche questo quantitativo è stato sottoposto a sequestro, portando il bilancio complessivo degli interventi a oltre 11 chilogrammi di prodotti da fumo e 5.500 euro di sanzioni.

La vendita di questi prodotti è riservata ai rivenditori autorizzati, attraverso un sistema che permette di verificarne la provenienza, la conformità alle normative e il corretto assolvimento degli obblighi fiscali.