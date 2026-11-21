Obihiro, 21 novembre 2026 – La mattinata europea di sabato 21 novembre ha visto proseguire la seconda tappa della Coppa del Mondo di pattinaggio velocità su pista lunga.

A Obihiro (Giappone), teatro dell’appuntamento inserito nel massimo circuito internazionale dello Speed Skating, si sono disputate quattro competizioni, ossia la gara-I dei 500 metri e i 1.500 metri di ambedue i generi.

Come d’abitudine, le prove sono state divise fra Division A (riservata ai migliori atleti del ranking mondiale) e Division B (il livello cadetto, con possibilità di promozione a quello assoluto dall’appuntamento successivo).

Oggi, sul ghiaccio del Meiji Hokkaido-Tokachi Oval, si sono impegnati 7 pattinatori italiani, i cui risultati sono stati i seguenti:

Division A

1.500 metri maschili – Daniele Di Stefano (Fiamme Oro) è giunto al terzo posto con il tempo di 1’44”72, attestandosi alle spalle del cinese Zhongyan Ning (1’43”58) e dello statunitense Jordan Stolz (1’43”79). Per il ventisettenne laziale è il quarto podio della carriera in Coppa del Mondo, ma il primo al di fuori del contesto della mass start e il primo dal dicembre del 2024. Sulla medesima distanza, Riccardo Lorello (C.S. Esercito) ha concluso diciassettesimo in 1’47”00.

500 metri femminili – Serena Pergher (Fiamme Oro) si è attestata in dodicesima posizione assoluta, con il crono di 38”18.

Division B

500 metri maschili – Jeffrey Rosanelli (Fiamme Gialle) ha avuto il merito di vincere la divisione cadetta con il riscontro di 34”93.

500 metri femminili – Maybritt Vigl (C.S. Carabinieri) si è classificata settima con il crono di 38”79.

1.500 metri femminili – Emily Tormen (Fiamme Oro) e Giulia Presti (Fiamme Gialle) hanno concluso rispettivamente settima (2’00”38) e quindicesima (2’02”26).

Nel ‘Day-3’ si disputeranno le ultime cinque competizioni, la gara-II dei 500 metri e i team pursuit di ambedue i generi, alle quali andrà aggiunta la staffetta mista.

La copertura televisiva sarà garantita da Discovery+, HBO Max, Eurosport (e canali collegati su Eurosport.it, DAZN, TimVision e Prime Video Channels).

Foto Martin de Jong/FISG (da Ufficio Stampa FISG)