Isola del Giglio, 21 novembre 2026 – Un passaggio troppo vicino alla costa, il boato dell’impatto, una nave gigantesca che si inclina davanti alle luci dell’isola del Giglio. Sono passati quasi quindici anni dalla notte del 13 gennaio 2012, quando la Costa Concordia naufragò con 4.229 persone a bordo, provocando la morte di 32 persone. Una tragedia rimasta nella memoria collettiva italiana, tornata al centro dell’attenzione dopo la notizia dell’uscita dal carcere di Francesco Schettino, l’ex comandante della nave, che venerdì 20 novembre 2026 ha lasciato Rebibbia dopo oltre nove anni di detenzione.

Condannato in via definitiva a 16 anni e un mese di reclusione, Schettino ha ottenuto dal Tribunale di Sorveglianza di Roma l’affidamento in prova ai servizi sociali. Non ha terminato di scontare la pena, ma potrà proseguirla fuori dal carcere, rispettando le prescrizioni stabilite dalla magistratura. La decisione riporta inevitabilmente alla notte del naufragio, agli errori accertati durante il processo e alle drammatiche ore che seguirono l’impatto con gli scogli.

Costa Concordia, cosa accadde la notte del 13 gennaio 2012

È venerdì 13 gennaio 2012. La Costa Concordia, una delle grandi navi da crociera della flotta Costa, ha lasciato il porto di Civitavecchia per un viaggio nel Mediterraneo. A bordo ci sono 4.229 persone, tra passeggeri ed equipaggio. La serata procede normalmente, mentre la nave si avvicina all’isola del Giglio.

Il comandante Francesco Schettino decide di modificare la rotta prevista per effettuare il cosiddetto “inchino”, un passaggio ravvicinato alla costa, concepito come un saluto all’isola. Una manovra che si rivelerà fatale.

Intorno alle 21.45, la Concordia urta gli scogli delle Scole. L’impatto apre una vasta lacerazione sul lato sinistro dello scafo, provocando l’ingresso di enormi quantità d’acqua nei compartimenti della nave. Il sistema di propulsione viene compromesso, si verifica un blackout e l’imbarcazione perde progressivamente stabilità.

La nave continua a muoversi fino a raggiungere le acque davanti a Giglio Porto, dove finisce per adagiarsi sul fianco destro. In pochi minuti, quella che doveva essere una normale serata di crociera si trasforma in una situazione di gravissimo pericolo.

I ritardi nei soccorsi e la telefonata tra Schettino e De Falco

La gestione dell’emergenza diventerà uno degli aspetti centrali dell’inchiesta giudiziaria. Dopo l’impatto, infatti, trascorre un tempo prezioso prima che venga disposta l’evacuazione.

Ai passeggeri viene inizialmente comunicata un’anomalia elettrica. L’invito a indossare i giubbotti di salvataggio arriva soltanto alle 22.33, mentre l’ordine di abbandonare la nave viene comunicato alle autorità marittime alle 22.58, oltre un’ora dopo la collisione.

Nel frattempo, la Concordia continua a inclinarsi, rendendo sempre più difficili le operazioni di salvataggio. Alcune scialuppe non possono essere utilizzate a causa della posizione dello scafo. Centinaia di persone cercano di raggiungere i punti di raccolta attraverso corridoi e scale ormai inclinati. Altri passeggeri finiscono in acqua.

A soccorrere i naufraghi intervengono la Guardia costiera, i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e numerose imbarcazioni presenti nella zona. Anche gli abitanti dell’isola del Giglio si mobilitano, aprendo case e strutture ricettive per accogliere migliaia di persone evacuate.

Tra i momenti più conosciuti della tragedia c’è la telefonata tra Schettino e Gregorio De Falco, ufficiale della Capitaneria di porto di Livorno impegnato nel coordinamento dei soccorsi. Quando De Falco contatta il comandante, Schettino si trova già fuori dalla nave, nonostante a bordo ci siano ancora persone da evacuare. L’ufficiale gli ordina ripetutamente di tornare sulla Concordia per coordinare le operazioni. Quella conversazione, diventata celebre per l’esortazione “Vada a bordo”, farà il giro del mondo.

Il bilancio definitivo del naufragio sarà di 32 morti. Una tragedia che segnerà profondamente l’isola del Giglio e le famiglie delle vittime.

Dalla nave inclinata davanti al Giglio alla condanna di Schettino

Per oltre due anni, l’enorme scafo della Concordia rimane davanti alla costa dell’isola. L’immagine della nave adagiata su un fianco diventa il simbolo del disastro. Nel settembre 2013 viene completata una complessa operazione di rotazione che permette di riportare il relitto in posizione verticale. Nel luglio 2014, dopo il rigalleggiamento, la nave viene rimorchiata fino a Genova, dove sarà successivamente demolita.

Parallelamente prosegue l’inchiesta della Procura di Grosseto. Il processo ricostruisce le responsabilità legate alla scelta della rotta, alla manovra che provocò l’impatto, ai ritardi nella gestione dell’emergenza e all’abbandono della nave.

La vicenda giudiziaria si conclude il 12 maggio 2017, quando la Corte di Cassazione conferma la condanna a 16 anni e un mese di reclusione per Francesco Schettino. L’ex comandante entra nel carcere romano di Rebibbia, dove resterà per oltre nove anni.

Schettino fuori dal carcere dopo nove anni: cosa succede adesso

La sera di venerdì 20 novembre 2026, poco prima delle 20, Schettino ha lasciato Rebibbia dopo aver ottenuto l’affidamento in prova ai servizi sociali. Il provvedimento è stato disposto dal Tribunale di Sorveglianza di Roma, che ha valutato il percorso rieducativo e il comportamento tenuto dall’ex comandante durante la detenzione.

“La soddisfazione è tanta. A nostro parere c’erano tutti i requisiti perché venisse concessa questa misura alternativa”, ha dichiarato al Quotidiano Nazionale l’avvocata Francesca Carnicelli, che assiste Schettino.