A Fiumicino la Misericordia ha distribuito oggi pacchi alimentari a 88 famiglie. Attiva l’unità di strada e un numero per le emergenze.

Fiumicino, 21 novembre 2026 – La rete dell’assistenza territoriale a Fiumicino segna una nuova giornata di interventi mirati al contrasto della povertà e del disagio abitativo. Nella giornata di oggi, sabato 21 novembre 2026, i volontari della Misericordia di Fiumicino hanno distribuito pacchi alimentari destinati a 88 nuclei familiari residenti in diverse aree del comune. L’operazione, coordinata dalla responsabile Elisabetta Cortani, ha permesso di raggiungere complessivamente 55 adulti e più di 42 minori, rispondendo alle necessità primarie di chi vive condizioni di fragilità economica.

L’assessore Monica Picca, ha sottolineato l’importanza del lavoro congiunto: “La collaborazione con la Misericordia è importante, le famiglie segnalate dai servizi sociali hanno reali necessità e la sinergia tra il Comune e il volontariato è una risposta concreta alle esigenze dei più fragili”.

La geografia degli aiuti sul territorio

La richiesta di supporto non riguarda esclusivamente il centro urbano di Fiumicino. Come riferito da Elisabetta Cortani nel bilancio operativo della giornata, “i beneficiari provengono da diverse località della fascia nord del territorio comunale. Tra le zone interessate dagli interventi figurano Passoscuro, Aranova e Maccarese, a conferma di un bisogno diffuso lungo il litorale e nell’entroterra. Un bisogno forse invisibile ma sempre più pressante”.

Una quota rilevante delle distribuzioni rientra in un percorso istituzionale strutturato: su un totale di 88 nuclei raggiunti, 30 famiglie sono state indicate direttamente dal servizio sociale del Comune di Fiumicino. Questo dato evidenzia il raccordo operativo tra gli uffici comunali preposti all’assistenza e l’attività svolta sul campo dai volontari della Misericordia per intercettare le situazioni di maggiore vulnerabilità.

Consegne a domicilio e unità di strada

Accanto alla distribuzione ordinaria dei beni di prima necessità, l’attività della Misericordia di Fiumicino si è articolata in interventi mirati per chi non ha la possibilità di spostarsi autonomamente. Nel corso della giornata sono state effettuate cinque consegne domiciliari rivolte in particolare a persone anziane e a cittadini con disabilità, garantendo così la continuità del sostegno anche a chi affronta difficoltà motorie o di salute.

L’azione sul campo ha inoltre interessato le fasce più marginali della popolazione attraverso l’uscita dell’unità di strada. I volontari hanno raggiunto le persone che vivono in condizioni di precarietà abitativa all’interno di alcuni camper presenti sul territorio, portando assistenza diretta in contesti di estrema fragilità. Le operazioni si sono concluse in serata, intorno alle 19, con l’effettuazione dell’ultima consegna prevista per la giornata.

Un numero dedicato per le emergenze