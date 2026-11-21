Nella Sala degli Atti Parlamentari del Senato l’apertura di Trisolino su ceto medio e autonomia testamentaria e l’annuncio fiscale dell’ex ministro dell’Economia.

Roma – La tutela della proprietà privata, la difesa del ceto medio e il rilancio dei corpi intermedi attraverso la leva fiscale. Sono i cardini emersi dal convegno “Essere e avere onestamente. Difendere la proprietà per tutelare la famiglia”, svoltosi mercoledì 18 novembre 2026 nella Sala degli Atti Parlamentari della Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” a Roma.

L’iniziativa, promossa dal senatore Marco Scurria in collaborazione con l’associazione “i RadicaTi”, ha visto protagonisti nell’apertura dei lavori il presidente dell’associazione, il giurista e giornalista Luigi Trisolino, e l’intervento – tra gli altri – del deputato di Fratelli d’Italia ed ex ministro dell’Economia Giulio Tremonti.

In platea notata una nutrita presenza di Templari appartenenti all‘associazione Templari Oggi, riconoscibili da divisa e stemma.

L’apertura di Trisolino: ceto medio, famiglia e autonomia testamentaria

Ad aprire il confronto è stata la relazione introduttiva di Luigi Trisolino, incentrata sul legame inscindibile tra famiglia, proprietà ed eredità. Nel suo intervento, il presidente dei RadicaTi ha posto l’accento sulle pressioni che oggi colpiscono la proprietà e il ceto medio, indicando nella casa e nel risparmio familiare un presidio fondamentale di libertà. Riprendendo la linea culturale e giuridica dell’associazione — fondata sul binomio dal diritto naturale alla legge — Trisolino ha richiamato la necessità di attualizzare e ricodificare l’antico trittico composto da vita, proprietà ed eredità.

Tra le direttrici indicate figurano l’estensione delle libertà nell’economia reale e patrimoniale, il rafforzamento dell’autonomia testamentaria — inclusa la legalizzazione della diseredazione con distinzione tra eredi legittimi e legittimari — e l’attuazione concreta della sussidiarietà orizzontale, affinché i privati tornino protagonisti nella gestione delle risorse sui territori.

Tremonti: dalle radici storiche del fisco all’emergenza demografica

A seguire, Giulio Tremonti ha tracciato un percorso storico sul rapporto tra potere tributario e tutela dei beni. Dal pensiero di John Locke, che vedeva nella conservazione della proprietà il fondamento della società civile, all’ironia settecentesca di Voltaire ne “L’uomo dai quaranta scudi” sulla tassazione dell’intelligenza, fino a Napoleone Bonaparte, Giuseppe Mazzini, Maffeo Pantaleoni e alla “Rerum Novarum” di Leone XIII, l’ex ministro ha ribadito la necessità di contenere il prelievo sulle persone, richiamando anche l’impostazione del Libro Bianco del 1994.

L’analisi si è poi spostata sulla crisi demografica attuale, sintetizzata nella formula delle poche culle e delle poche tombe. Secondo Tremonti, il punto di frattura non riguarderà tanto il sistema pensionistico, già oggetto di riforme strutturali nel lungo periodo, quanto la tenuta della sanità pubblica: il rischio prospettato è un divario in cui chi dispone di risorse può curarsi mentre chi ne è privo resta escluso, innescando una crisi democratica aggravata dal declino trentennale dei corpi intermedi come parrocchie, sindacati e associazioni.

L’emendamento per detassare il terzo settore e i lasciti

Per invertire questa tendenza e ricostruire il tessuto sociale tra lo Stato e l’individuo, Tremonti ha annunciato una proposta normativa destinata a confluire in un emendamento alla legge finanziaria. L’obiettivo è superare gli attuali 13 regimi fiscali che regolano il terzo settore, giudicati frammentati e poco efficaci, introducendo un’esenzione totale da ogni imposta presente e futura e dai relativi adempimenti per tutti i trasferimenti destinati alle confessioni religiose, alla ricerca e agli enti sociali.

Una misura pensata in continuità con l’otto per mille e il cinque per mille, che intercetta anche il fenomeno della cosiddetta “grande eredità”: in Italia si contano infatti circa 800.000 appartenenti alla generazione dei baby boomers con patrimoni rilevanti ma privi di eredi diretti. Eliminare gli ostacoli tributari consentirebbe di indirizzare queste risorse verso attività di interesse collettivo.