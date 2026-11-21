Domenica 22 novembre, piogge e rovesci al Nord, neve abbondante sulle Alpi e temperature in calo; lunedì tempo stabile al Nord.

Domenica 22 novembre il maltempo interesserà soprattutto il Nord, con piogge e rovesci diffusi fin dal mattino e neve abbondante sulle Alpi dai 900-1200 metri. Le temperature saranno in calo, con massime comprese tra 8 e 12 °C. In serata i fenomeni tenderanno a esaurirsi da ovest.

Domenica 22 novembre: piogge al Centro e in Campania

Al Centro sono attese piogge e rovesci su Toscana, Umbria e Marche, in estensione nel pomeriggio e nella sera a Lazio e Abruzzo, seppure in forma più attenuata. Le massime oscilleranno tra 15 e 19 °C.

Al Sud ci saranno addensamenti sulle regioni tirreniche, con piogge in Campania e condizioni più soleggiate altrove. Le temperature resteranno stabili, con valori massimi tra 19 e 23 °C.

Lunedì 23 novembre: migliora al Nord, piovaschi al Sud

Lunedì il Nord sarà caratterizzato da tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Sono previsti alcuni addensamenti innocui sulle Alpi confinali e sulle regioni nordorientali, mentre le temperature saliranno fino a 11-15 °C.

Al Centro la giornata sarà variabile, con qualche fenomeno isolato e un aumento delle nubi da est in serata. Rovesci sono attesi tra Marche e Abruzzo. Al Sud, i piovaschi del mattino su Campania e Lucania si estenderanno nel pomeriggio a Puglia e Calabria; le massime saranno tra 16 e 21 °C.

Martedì 24 novembre: nebbie in Val Padana

Martedì sono previste nubi sparse sulla Val Padana e sul Levante Ligure, con banchi di nebbia al mattino sulle pianure. Il sole prevarrà sulle Alpi, ma il tempo peggiorerà nella notte al Nordovest. Le temperature scenderanno, con massime tra 9 e 13 °C.

Il Centro resterà stabile e in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso, salvo qualche annuvolamento in Toscana e un aumento delle nubi da ovest in serata. Al Sud persisteranno addensamenti in Calabria, con piovaschi residui, mentre altrove prevarrà il poco nuvoloso.