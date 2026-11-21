L’ASD La Spigola propone postazioni accessibili alle persone con disabilità, una scuola di pesca per bambini e iniziative per famiglie e anziani. L’obiettivo è coniugare sport, inclusione e tutela dell’ambiente

Fiumicino, 21 novembre 2026 – Trasformare il Porto Canale di Fiumicino in uno spazio dove la pesca sportiva possa diventare un’esperienza accessibile a tutti, senza barriere fisiche o sociali. È l’obiettivo del Fiumicino Fishing Inclusive Project, l’iniziativa promossa dall’ASD La Spigola per rendere la pesca uno strumento di inclusione, aggregazione e crescita personale. Il progetto punta alla realizzazione di postazioni sicure e attrezzate per le persone con disabilità, affiancando alle attività sportive percorsi educativi dedicati a bambini, famiglie e anziani.

L’iniziativa, presentata con il patrocinio del Consiglio regionale del Lazio e dell’Amministrazione comunale di Fiumicino, ha visto anche il significativo impegno degli assessori Monica Picca e Stefano Costa che, stando a quanto riferito dall’associazione, si sono spesi a sostegno del progetto e del suo percorso di realizzazione, contribuendo a valorizzarne le finalità sportive, sociali e inclusive.

Il progetto nasce dalla volontà dell’associazione presieduta da Pierluca Salustri di valorizzare il Porto Canale, rendendolo un punto di riferimento per la pesca sportiva inclusiva. Un programma che prevede il coinvolgimento delle istituzioni, delle autorità portuali e delle realtà associative del territorio.

Fiumicino Fishing Inclusive Project, un Porto Canale accessibile anche alle persone con disabilità

Il cuore del progetto è la creazione di postazioni di pesca accessibili e protette, individuate in alcuni tratti del Porto Canale, per permettere anche alle persone con disabilità di praticare questa disciplina in condizioni di sicurezza.

La proposta prevede un confronto con il Comune di Fiumicino e la Capitaneria di Porto per individuare gli spazi utilizzabili, definire le misure di sicurezza e ottenere le autorizzazioni necessarie. L’obiettivo dichiarato dall’ASD La Spigola è fare del Porto Canale un modello di accessibilità e inclusione, potenzialmente replicabile in altre realtà portuali italiane.

Il programma non si rivolge esclusivamente alle persone con disabilità, ma vuole coinvolgere l’intera comunità, dai più piccoli agli anziani, attraverso appuntamenti sportivi, attività formative e iniziative di socializzazione.

Una scuola di pesca per bambini e il progetto “A pesca con papà”

Tra le iniziative previste figura la creazione di una Scuola di pesca per bambini, con corsi tenuti da atleti e professionisti del settore. Le lezioni avranno l’obiettivo di avvicinare i più giovani alla disciplina, insegnando non soltanto le tecniche di pesca, ma anche il rispetto dell’ambiente, delle regole e della fauna marina.

Un’attenzione particolare sarà dedicata anche alle famiglie attraverso “A pesca con papà”, un’iniziativa pensata per favorire il rapporto tra genitori e figli, soprattutto nelle situazioni in cui separazioni o difficoltà economiche rendono più complicato trascorrere del tempo insieme.

L’associazione intende mettere gratuitamente a disposizione attrezzature, esche e supporto logistico, offrendo ai partecipanti l’opportunità di condividere una giornata all’aria aperta. Il progetto prevede inoltre attività rivolte agli anziani, anche attraverso il coinvolgimento dei centri sociali del territorio, per favorire lo scambio di esperienze tra generazioni.

Pesca sostenibile e tutela del Porto Canale di Fiumicino

Accanto all’inclusione sociale, il Fiumicino Fishing Inclusive Project dedica spazio alla tutela dell’ambiente e alla gestione responsabile delle attività di pesca.

L’ASD La Spigola ha elaborato una proposta di regolamento che disciplina il comportamento dei pescatori, la pulizia delle postazioni, le distanze di sicurezza, le attrezzature consentite e il rispetto delle specie ittiche. Tra gli obiettivi figurano il contrasto alla pesca irregolare, all’abbandono di rifiuti sulle banchine e al degrado delle aree portuali.

Il progetto punta inoltre a promuovere la collaborazione tra pescatori professionisti e sportivi, istituzioni, associazioni e cittadini, nella prospettiva di valorizzare il Porto Canale anche come luogo di incontro e partecipazione.