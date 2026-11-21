Dopo i tre incontri sul piano di sviluppo aeroportuale, resta senza seguito la richiesta di un confronto a Maccarese. I senatori De Cristofaro e Cucchi chiedono chiarimenti ai ministri sulle garanzie di partecipazione e sugli impatti ambientali

Fiumicino, 21 novembre 2026 – Il dibattito pubblico sul piano di sviluppo dell’aeroporto Leonardo da Vinci, che prevede anche la realizzazione di una quarta pista, si è concluso il 6 novembre dopo tre incontri. Ma il confronto sul futuro dello scalo non si ferma. Il Comitato FuoriPISTA contesta le modalità con cui si è svolto il percorso partecipativo e segnala il mancato accoglimento della richiesta di organizzare un quarto appuntamento a Maccarese, avanzata da cittadini, associazioni e comitati territoriali. Una questione ora approdata in Parlamento attraverso un’interrogazione dei senatori De Cristofaro e Cucchi, rivolta ai ministri delle Infrastrutture e dell’Ambiente.

L’iniziativa parlamentare punta a fare chiarezza sulle garanzie di partecipazione offerte alle comunità interessate dall’ampliamento aeroportuale, con particolare attenzione alla disponibilità della documentazione tecnica e ambientale e ai tempi concessi per esaminare il progetto.

Quarta pista di Fiumicino, i dubbi sul dibattito pubblico

Secondo quanto segnalato dalle realtà territoriali, durante il dibattito sarebbero emerse criticità relative alla durata del confronto, all’accessibilità dei documenti e alla possibilità per i cittadini di partecipare in maniera pienamente informata. Le stesse associazioni avrebbero inoltre trasmesso una diffida formale ai soggetti competenti, chiedendo il rispetto delle norme che disciplinano il dibattito pubblico sulle grandi opere.

Al centro delle preoccupazioni ci sono le possibili conseguenze dell’ampliamento dell’aeroporto sul territorio circostante. La realizzazione della quarta pista e l’aumento della capacità operativa dello scalo sollevano interrogativi sul consumo di suolo, sull’inquinamento acustico, sulla qualità dell’aria, sugli ecosistemi e sulla salute dei residenti.

Questioni sulle quali, secondo i promotori dell’interrogazione, è necessario assicurare l’accesso a studi aggiornati, valutazioni tecniche e analisi delle alternative progettuali. Il richiamo è anche ai principi della Convenzione di Aarhus, che riconosce il diritto dei cittadini all’informazione e alla partecipazione nei processi decisionali in materia ambientale.

L’interrogazione ai ministri: chiesti documenti e nuovi incontri

Con l’interrogazione, De Cristofaro e Cucchi chiedono innanzitutto se i ministri siano a conoscenza delle criticità segnalate dai comitati e della diffida trasmessa agli enti competenti. I senatori sollecitano inoltre una valutazione sull’adeguatezza delle modalità e dei tempi del procedimento, per verificare che siano state garantite trasparenza e partecipazione effettiva.

Un altro punto riguarda la pubblicazione integrale degli studi sugli impatti ambientali, sanitari e territoriali dell’ampliamento, comprese le possibili alternative al progetto. I parlamentari chiedono anche se non sia opportuno ampliare le occasioni di confronto con le amministrazioni locali, le associazioni e i cittadini prima delle successive decisioni sull’opera.