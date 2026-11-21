A Foggia, la Guardia di finanza sequestra oltre 4,1 milioni e dispone i domiciliari per tre indagati nell’inchiesta su evasione IVA e scommesse fittizie.

Oltre 4,1 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Foggia nell’ambito di un’operazione su un presunto sistema di evasione fiscale, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e reimpiego di proventi illeciti. Per tre indagati sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Secondo le ricostruzioni investigative, il sistema avrebbe coinvolto almeno 17 persone e nove società fittizie o di comodo. Gli investigatori hanno ipotizzato anche collegamenti con la criminalità organizzata di Cerignola. Le misure sono state adottate dall’autorità giudiziaria sulla base di accertamenti patrimoniali e bancari.

Il meccanismo della frode

Le indagini avrebbero documentato uno schema di frode sull’IVA, fondato su documenti e operazioni fittizie. Le movimentazioni finanziarie apparivano formalmente lecite, ma sarebbero state riconducibili a un unico centro decisionale.

Le somme venivano intestate a terzi attraverso prestanome e società interposte. L’impiego di numerosi conti correnti e di passaggi tra diverse entità economiche avrebbe reso più difficile ricostruire l’origine dei fondi e consentito di reimmetterli nel circuito economico legale.

Il ruolo delle scommesse

Un elemento dell’inchiesta riguarda un centro scommesse fittizio e presunte vincite fasulle, utilizzati secondo l’ipotesi investigativa per fornire una giustificazione apparente alla disponibilità di denaro. Diverse persone sarebbero state incaricate di effettuare le giocate o di figurare come beneficiarie delle vincite.

L’attività della Guardia di finanza ha combinato analisi documentali, verifiche bancarie e accertamenti patrimoniali. Oltre ai sequestri, sono state applicate misure restrittive nei confronti di alcuni indagati. Gli sviluppi dell’inchiesta potrebbero portare a ulteriori verifiche su altri soggetti e territori, ma al momento si tratta di ipotesi investigative e non di responsabilità accertate con sentenza definitiva.

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