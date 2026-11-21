LA VITTORIA|
Gp del Portogallo di Motogp, Bezzecchi vince la Sprint. Marquez scivola e rimanda la festa mondiale
Il pilota italiano domina la gara corta veloce e punta al successo. Ha 55 punti di vantaggio su Martin in Classifica Generale
Portimao, 21 novembre2026 – Arriva il colpo di scena nel finale della gara Sprint del Gp del Portogallo. Iniziano a cadere le prime gocce di pioggia, la pista diventa scivolosa a Portimao e Marc Marquez a due giri dal termine mentre era terzo e ad un passo dal titolo Mondiale, scivola via in curva, fallendo il secondo match point.
La gara la vince Marco Bezzecchi, dominando e rovinando la festa dello spagnolo, che ora ha 55 punti di vantaggio su Martin (5° al traguardo) e 62 proprio su Bezzecchi, vincitore della Sprint davanti a Raul Fernandez e Alex Marquez. Domenica la gara lunga alle 14 dove Marquez sarà campione se Martín vince il Gp e lui termina nei primi 9. Se Martín chiude 2° Márquez deve terminare nei primi 14 e se Martín chiude 3° o peggio: Márquez è Campione del Mondo, a meno che non concluda la gara senza punti e Bezzecchi vinca la gara lunga.
L’ordine d’arrivo della gara Sprint del Gp del Portogallo di MotoGp
- Marco Bezzecchi
- Raul Fernandez
- Alex Marquez
- Pedro Acosta
- Jorge Martin
- Ai Ogura
- Fabio Di Giannatonio
- Fabio Quartararo
- Iker Lecuona
- Jack Miller
- Enea Bastianini
- Jake Dixon
- Pol Espargaro
- Alex Rins
- Luca Marini
- Franco Morbidelli
Ritirati: Marc Marquez, Brad Binder, Johann Zarco, Fermin Aldeguer, Augusto Fernandez e Diogo Moreira.
La classifica mondiale piloti
- Marc Marquez (Ducati) 431
- Jorge Martin (Aprilia) 376
- Marco Bezzecchi (Aprilia) 369
- Pedro Acosta (Ktm) 315
- Ai Ogura (Aprilia) 298
Foto MotoGp/Facebook (da MotoGp/Facebook)
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