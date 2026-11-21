Portimao, 21 novembre2026 – Arriva il colpo di scena nel finale della gara Sprint del Gp del Portogallo . Iniziano a cadere le prime gocce di pioggia, la pista diventa scivolosa a Portimao e Marc Marquez a due giri dal termine mentre era terzo e ad un passo dal titolo Mondiale, scivola via in curva , fallendo il secondo match point.

La gara la vince Marco Bezzecchi, dominando e rovinando la festa dello spagnolo, che ora ha 55 punti di vantaggio su Martin (5° al traguardo) e 62 proprio su Bezzecchi, vincitore della Sprint davanti a Raul Fernandez e Alex Marquez. Domenica la gara lunga alle 14 dove Marquez sarà campione se Martín vince il Gp e lui termina nei primi 9. Se Martín chiude 2° Márquez deve terminare nei primi 14 e se Martín chiude 3° o peggio: Márquez è Campione del Mondo, a meno che non concluda la gara senza punti e Bezzecchi vinca la gara lunga.