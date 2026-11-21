IN GARA|
Gp del Portogallo di MotoGp, in programma le qualifiche e la Sprint: Marquez punta al titolo
Il pilota spagnolo della Ducati guida la classifica iridata davanti a Martin e Bezzecchi
Portimao, 21 novembre 2026 – Il Motomondiale di nuovo in pista per un gara che può assegnare il titolo MotoGp oggi, sabato 21 novembre. In Portogallo si corrono le qualifiche e la gara sprint sul tracciato di Portimao, tutto in diretta tv e streaming. Lo spagnolo Marc Marquez, con la Ducati, è l’osservato speciale nel Gp del Portogallo. L’iberico, che guida la classifica iridata a due Gp dalla fine della stagione con 60 punti su Jorge Martin e 74 su Marco Bezzecchi, si gioca il secondo match point per il titolo di campione del mondo. Il successo potrebbe arrivare già oggi nella sprint del pomeriggio.
MotoGp, orario qualifiche e gara Sprint
Le qualifiche del Gp del Portogallo sono in programma oggi, sabato 21 novembre, alle 11:45. La gara Sprint si correrà alle 15.55.
MotoGp, dove vedere qualifiche e gara Sprint
Le qualifiche e la gara Sprint del Gp del Portogallo saranno trasmesse in diretta televisiva sui canali Sky Sport. Gli appuntamenti si potranno vedere anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.
(Fonte Adnkronos)
Foto MotoGp/Facebook (da MotoGp/Facebook)
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