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Gp di Las Vegas 2026: Antonelli segna il miglior tempo, ma la pole va a Verstappen
Il campione del mondo segnato di penalità retrocede in griglia. La Ferrari dietro
Las Vegas, 21 novembre 2026 – Andrea Kimi Antonelli segna il miglior tempo nelle qualifiche del Gran Premio di Las Vegas di Formula 1, ma la pole position se la prende Max Verstappen. Il pilota della Mercedes ha chiuso in 1:33.893 il giro più veloce delle qualifiche andate in scena di oggi, sabato 21 novembre, ma la penalità di cinque posizioni per il cambio di motore lo costringerà a partire dalla sesta posizione. Ne approfitta quindi l’olandese della Red Bull, che chiude in 1:34.151 e partirà dalla pole inseguito dall’altra Mercedes di George Russell e dalla McLaren di Lando Norris.
Quarto Isack Hadjar con la seconda Red Bull, mentre la Racing Bulls Arvid Lindblad sorprende con il quinto tempo. Dopo Antonelli ecco Arvid Lindblad sorprende con il quinto tempo. Dopo Antonelli ecco Liam Lawson, sempre su Racing Bulls, seguito dalle Alpine di Pierre Gasly e Franco Colapinto. A chiudere la top ten c’è la Ferrari di Charles Leclerc (grazie alle dieci posizioni di penalità comminate a Oscar Piastri), con Lewis Hamilton che si piazza undicesimo in griglia. Entrambe le Rosse sono state protagoniste di una sessione di qualifiche estremamente complicata e conclusa con l’eliminazione in Q2.
Formula 1, la griglia di partenza Gp Las Vegas – La griglia di partenza del Gran Premio di Las Vegas:
- Max Verstappen (Red Bull) 1:34.151
- George Russell (Mercedes) 1:34.224
- Lando Norris (McLaren), 1:34.244
- Isack Hadjar (Red Bull), 1:34.592
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) 1:34.668
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 1:33.893
- Liam Lawson (Racing Bulls) 1:35.090
- Pierre Gasly (Alpine) 1:35.105
9.Franco Colapinto (Alpine) 1:35.314
- Charles Leclerc (Ferrari) 1:35.197
- Lewis Hamilton (Ferrari) 1:35.253
- Nico Hulkenberg (Audi) 1:35.460
- Gabriel Bortoleto (Audi) 1:35.993
- Alexander Albon (Williams) 1:36.125
- Rafael Camara (Haas) 1:36.220
- Sergio Perez (Cadillac) 1:37.383
- Oscar Piastri (McLaren) 1:34.899
- Fernando Alonso (Aston Martin) 1:37.400
- Valtteri Bottas (Cadillac) 1:37.601
- Carlos Sainz (Williams) 1:35.641
- Lance Stroll (Aston Martin) 1:37.550
- Oliver Bearman (Haas) 1:48.005
(Fonte Adnkronos)
Foto Andrea Kimi Antonelli Official/Facebook (da Andrea Kimi Antonelli Official/Facebook)
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