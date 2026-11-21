Las Vegas, 21 novembre 2026 – Andrea Kimi Antonelli segna il miglior tempo nelle qualifiche del Gran Premio di Las Vegas di Formula 1, ma la pole position se la prende Max Verstappen. Il pilota della Mercedes ha chiuso in 1:33.893 il giro più veloce delle qualifiche andate in scena di oggi, sabato 21 novembre, ma la penalità di cinque posizioni per il cambio di motore lo costringerà a partire dalla sesta posizione. Ne approfitta quindi l’olandese della Red Bull, che chiude in 1:34.151 e partirà dalla pole inseguito dall’altra Mercedes di George Russell e dalla McLaren di Lando Norris.