Las Vegas, 21 novembre 2026 – La Formula 1 accende i motori nella città del peccato. Domenica 22 novembre va in scena il Gran Premio di Las Vegas – in diretta tv e streaming – terzultimo appuntamento della stagione, che si concluderà con le gare in Medio Oriente prima in Qatar e poi ad Abu Dhabi. Si riparte con la Red Bull di Max Verstappen in pole position, davanti alla Mercedes di George Russell e alla McLaren di Lando Norris.

A segnare il miglior tempo delle qualifiche, in realtà, era stato Andrea Kimi Antonelli (leggi qui), che ha già festeggiato il primo titolo da campione del mondo della carriera, ma l’azzurro è stato retrocesso di cinque posizioni a causa del cambio di motore, partendo così sesto. Rispettivamente decima e undicesima le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

Formula 1, Gp Las Vegas: la griglia di partenza

Ecco la griglia di partenza del Gran Premio di Las Vegas:

Max Verstappen (Red Bull) 1:34.151 George Russell (Mercedes) 1:34.224 Lando Norris (McLaren), 1:34.244 Isack Hadjar (Red Bull), 1:34.592 Arvid Lindblad (Racing Bulls) 1:34.668 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 1:33.893 Liam Lawson (Racing Bulls) 1:35.090 Pierre Gasly (Alpine) 1:35.105 Franco Colapinto (Alpine) 1:35.314 Charles Leclerc (Ferrari) 1:35.197 Lewis Hamilton (Ferrari) 1:35.253 Nico Hulkenberg (Audi) 1:35.460 Gabriel Bortoleto (Audi) 1:35.993 Alexander Albon (Williams) 1:36.125 Rafael Camara (Haas) 1:36.220 Sergio Perez (Cadillac) 1:37.383 Oscar Piastri (McLaren) 1:34.899 Fernando Alonso (Aston Martin) 1:37.400 Valtteri Bottas (Cadillac) 1:37.601 Carlos Sainz (Williams) 1:35.641 Lance Stroll (Aston Martin) 1:37.550 Oliver Bearman (Haas) 1:48.005

Formula 1, orario Gp Las Vegas e dove vederlo in tv

Il Gran Premio di Las Vegas andrà in scena domenica 22 novembre alle 5 ora italiana. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport, mentre in streaming sarà disponibile sull’app SkyGo e su NOW. Il Gp sarà inoltre visibile in chiaro, ma in differita, alle ore 18 su TV8.

(Fonte Adnkronos)

Foto F1/Facebook (da F1/Facebook)