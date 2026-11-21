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Gp di Las Vegas di F1, tutto pronto per la gara: l’orario e dove vederla (anche in chiaro)
Verstappen parte in pole position, Antonelli scivola dietro dopo delle penalità. La Ferrari è lontana
Las Vegas, 21 novembre 2026 – La Formula 1 accende i motori nella città del peccato. Domenica 22 novembre va in scena il Gran Premio di Las Vegas – in diretta tv e streaming – terzultimo appuntamento della stagione, che si concluderà con le gare in Medio Oriente prima in Qatar e poi ad Abu Dhabi. Si riparte con la Red Bull di Max Verstappen in pole position, davanti alla Mercedes di George Russell e alla McLaren di Lando Norris.
A segnare il miglior tempo delle qualifiche, in realtà, era stato Andrea Kimi Antonelli (leggi qui), che ha già festeggiato il primo titolo da campione del mondo della carriera, ma l’azzurro è stato retrocesso di cinque posizioni a causa del cambio di motore, partendo così sesto. Rispettivamente decima e undicesima le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton.
Formula 1, Gp Las Vegas: la griglia di partenza
Ecco la griglia di partenza del Gran Premio di Las Vegas:
- Max Verstappen (Red Bull) 1:34.151
- George Russell (Mercedes) 1:34.224
- Lando Norris (McLaren), 1:34.244
- Isack Hadjar (Red Bull), 1:34.592
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) 1:34.668
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 1:33.893
- Liam Lawson (Racing Bulls) 1:35.090
- Pierre Gasly (Alpine) 1:35.105
- Franco Colapinto (Alpine) 1:35.314
- Charles Leclerc (Ferrari) 1:35.197
- Lewis Hamilton (Ferrari) 1:35.253
- Nico Hulkenberg (Audi) 1:35.460
- Gabriel Bortoleto (Audi) 1:35.993
- Alexander Albon (Williams) 1:36.125
- Rafael Camara (Haas) 1:36.220
- Sergio Perez (Cadillac) 1:37.383
- Oscar Piastri (McLaren) 1:34.899
- Fernando Alonso (Aston Martin) 1:37.400
- Valtteri Bottas (Cadillac) 1:37.601
- Carlos Sainz (Williams) 1:35.641
- Lance Stroll (Aston Martin) 1:37.550
- Oliver Bearman (Haas) 1:48.005
Formula 1, orario Gp Las Vegas e dove vederlo in tv
Il Gran Premio di Las Vegas andrà in scena domenica 22 novembre alle 5 ora italiana. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport, mentre in streaming sarà disponibile sull’app SkyGo e su NOW. Il Gp sarà inoltre visibile in chiaro, ma in differita, alle ore 18 su TV8.
(Fonte Adnkronos)
Foto F1/Facebook (da F1/Facebook)
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