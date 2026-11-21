Bilancio Ue 2028-2034: Costa propone il 3% sul fatturato delle grandi imprese digitali

Antonio Costa ha avanzato una proposta per il bilancio dell’Unione europea 2028-2034: introdurre una tassa digitale tra le nuove risorse proprie dell’Ue. Il contributo annuale sarebbe pari al 3% del fatturato netto generato da pubblicità online, servizi di intermediazione digitale e dati prodotti dagli utenti.

La misura riguarderebbe le imprese con almeno 50 milioni di euro di fatturato nell’Unione europea e oltre 750 milioni di euro di ricavi a livello globale. Le soglie limiterebbero quindi l’applicazione alle realtà di maggiore dimensione, lasciando fuori molte imprese più piccole.

La proposta e le soglie per le imprese digitali

Il prelievo è pensato per integrare le entrate comunitarie e rispondere alla richiesta del Parlamento europeo di disporre di fonti di finanziamento più autonome. Il campo di applicazione comprenderebbe soprattutto gli operatori con modelli basati su pubblicità, intermediazione e sfruttamento dei dati degli utenti.

Per le grandi piattaforme internazionali, spesso indicate come Big Tech, l’introduzione dell’aliquota potrebbe aumentare i costi operativi e spingere a rivedere alcuni modelli di monetizzazione. Tra gli effetti possibili sono citati cambiamenti nei prezzi pubblicitari e nelle strategie di investimento nel settore tecnologico, ma la proposta non è ancora una misura in vigore.

Anche le imprese italiane attive nel digitale potrebbero dover affrontare un potenziale onere fiscale e nuovi adempimenti. Le società con attività cross-border dovrebbero predisporre sistemi di rendicontazione capaci di distinguere il fatturato rilevante ai fini della tassa.

Il negoziato europeo verso il 2027

Per arrivare a un accordo, la proposta prevede la ripresa dei negoziati sulla direttiva in sede di Consiglio, con l’obiettivo di definire un’intesa entro il 2027. Il coordinamento coinvolgerebbe anche la Commissione europea, chiamata a valutare l’impatto regolatorio e la compatibilità con le norme internazionali.

Restano da stabilire aspetti tecnici decisivi: il calcolo del fatturato “netto”, le eventuali esclusioni settoriali e il trattamento delle attività miste. Il confronto dovrà inoltre considerare il rischio di duplicazioni fiscali, le obiezioni di alcuni governi nazionali e i possibili effetti sui trattati e sugli accordi fiscali esistenti.

Se Parlamento e Consiglio raggiungessero un’intesa nel 2027, la tassa potrebbe essere predisposta per l’avvio del periodo di bilancio 2028-2034. Sarebbero comunque necessari un adeguamento normativo e amministrativo per le imprese interessate e meccanismi europei di raccolta e controllo.

Le possibili conseguenze per l’Ue e il mercato

Come risorsa propria, la tassa potrebbe ridurre la necessità di aumentare i contributi diretti degli Stati membri o di ricorrere a nuove forme di debito europeo. L’obiettivo indicato è rafforzare l’autonomia finanziaria del bilancio comunitario, oggi al centro del dibattito sulle entrate dell’Unione.

Per gli investitori, un onere fisso sul fatturato digitale potrebbe incidere sulle valutazioni delle società del settore e comprimere i margini attesi. Le conseguenze potrebbero riflettersi sui piani relativi ad advertising, acquisizioni e infrastrutture dati.

Tra gli elementi da monitorare figurano l’andamento dei negoziati, le posizioni degli Stati membri, l’interpretazione della normativa da parte della Commissione e il coordinamento con gli organismi fiscali internazionali. Restano rilevanti anche le regole sugli aiuti di Stato, il transfer pricing e gli accordi multilaterali sulla tassazione dei profitti delle multinazionali digitali.