Hangzhou, 21 novembre 2026 – E’ stata un’intensa seconda giornata di gare ai Mondiali di Karate a Squadre, in svolgimento ad Hangzhou, in Cina. L’Italia ha dato cuore e anima e ha dimostrato talento e personalità. I ragazzi del kata maschile hanno conquistato la finale per il bronzo, mentre le ragazze del kumite femminile si sono fermate ai quarti di finale.

Non è stata facile la partenza di gara per Mattia Busato, Gianluca Gallo, Alessio Ghinami e Alessandro Iodice. Sono stati superato dal Kuwait nel Girone di appartenenza e al primo incontro. E’ arrivata poi la reazione degli Azzurri che hanno vinto con Taipei 7-0 e hanno vinto poi con Germania e Canada, piazzando i il secondo posto nel gruppo di gara.

Proseguendo e ai quarti finale l’Italia si è presa una grande vittoria con il Marocco e con il risultato di 7-0, conquistando la semifinale contro la Spagna. Gli avversari iberici poi hanno battuto i ragazzi tricolori 5-2, proiettandoli verso la finale per il bronzo. E il match per il terzo gradino si svolgerà nella giornata di domani e con il Kuwait (alle ore 4 della notte italiana).

Hanno detto addio alla competizione invece le ragazze del kumite femminile. La squadra composta da Clio Ferracuti, Silvia Semeraro, Erminia Perfetto .. hanno piazzato la prima posizione nel girone grazie ai match vinti con l’Egitto 2-1, con il Cile 2-0 e con l’Iran 2-1. La Tunisia ha piazzato poi la vittoria 2-0 contro l’Italia ai quarti, eliminando il team tricolore.

Quella del terzo posto nel kata maschile, allora, sarà l’unica medaglia che gli Azzurri si giocheranno in competizione.

come riporta fijlkam.it – Le finali saranno trasmesse anche in televisione: Sky seguirà la giornata dalle 4:00 alle 11:00, con il commento di Francesco Infranca e Francesco Puleo, mentre la Rai sarà in diretta dalle 8:00 alle 11:00 su Rai Sport e RaiPlay, con Fabrizio Tumbarello e Roberta Sodero.

Foto FIJLKAM/fijlkam.it (da fijlkam.it)