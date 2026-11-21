Ostia, 21 novembre 2026 – Un nuovo punto di riferimento per le donne che subiscono violenza, dove trovare ascolto, accoglienza e sostegno per intraprendere un percorso di tutela e autonomia. Lunedì 23 novembre 2026, alle ore 9.30, sarà inaugurato il nuovo Centro antiviolenza del Municipio Roma X, in piazza dei Sicani 2, alla presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, del presidente del Municipio Mario Falconi e dell’assessora municipale alle Politiche Sociali e Pari Opportunità Denise Lancia.

L’apertura arriva a due giorni dalla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre, e rappresenta un ampliamento della rete territoriale di servizi dedicati a chi vive situazioni di violenza e ha bisogno di un luogo a cui rivolgersi per chiedere aiuto.

Centro antiviolenza a Ostia, dove si trova e quali servizi offrirà

La nuova struttura si trova in piazza dei Sicani 2, nel Municipio Roma X, all’interno di un immobile di proprietà municipale. Il Centro è stato realizzato a cura dell’Assessorato e del Dipartimento Pari Opportunità di Roma Capitale, con l’obiettivo di rafforzare i servizi di prossimità per le donne che subiscono violenza.

Il presidio offrirà ascolto, accoglienza e accompagnamento, aiutando le donne a orientarsi nei percorsi di protezione e di autonomia. L’obiettivo è mettere a disposizione un luogo di sostegno sul territorio, ampliando le possibilità di accesso alla rete antiviolenza.

La gestione affidata a Differenza Donna, già presente all’Ospedale Grassi

A gestire il nuovo Centro sarà l’associazione Differenza Donna, già impegnata sul territorio attraverso lo Sportello Rosa dell’Ospedale Grassi di Ostia.