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Parigi, oltre 20mila in piazza: tentativi di cortei non autorizzati
Oltre 20mila manifestanti a Parigi contro il carovita. La prefettura segnala gruppi col volto coperto che tentano di organizzare cortei non autorizzati.
Oltre 20.000 manifestanti sono scesi in piazza a Parigi contro il carovita, secondo i dati della Prefettura di Polizia citati da BfmTv. Il corteo si sta svolgendo «senza incidenti» lungo il percorso da Place de la République a Place de la Nation.
Le segnalazioni della prefettura
In altre zone della capitale, la prefettura segnala la presenza di gruppi di individui con il volto coperto che tentano di organizzare cortei non autorizzati. Si tratta quindi di tentativi di organizzazione, distinti dal corteo in corso lungo il percorso indicato.
Le manifestazioni contro il carovita continuano in Francia, mentre la partecipazione alle mobilitazioni sembra essere in calo. Il dato sulla presenza a Parigi resta attribuito alla Prefettura di Polizia, attraverso BfmTv.
La posizione del movimento studentesco
Nathanaël Combary, presidente del Consiglio di amministrazione dell’organizzazione Renouveau lycéen, ritiene che «non è la fine del movimento studentesco», nonostante la partecipazione alle manifestazioni sembri diminuire.
«Il movimento non deve fermarsi», ha aggiunto Combary. «Abbiamo bisogno di continuare a mobilitarci in modo diverso rispetto a quanto fatto finora. Abbiamo bisogno di ottenere risposte su rivendicazioni legittime».
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Fonte originale: Francia, nuova giornata di cortei contro il carovita: oltre 20mila manifestanti a Parigi