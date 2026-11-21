Domenica due corse podistiche alla Garbatella e al Tiburtino: orari, percorsi e linee Atac coinvolte

Roma, 20 novembre 2026 – Un fine settimana di eventi sportivi e modifiche alla viabilità nella Capitale. Sabato 21 e domenica 22 novembre 2026 sono previste partite di calcio e manifestazioni podistiche che comporteranno chiusure temporanee delle strade, deviazioni degli autobus e sospensioni delle fermate in diversi quartieri di Roma. Le zone interessate saranno soprattutto Foro Italico, Ostia, Garbatella e Tiburtino, con le maggiori modifiche al trasporto pubblico concentrate nella mattinata di domenica.

In particolare, per la corsa “Corri alla Garbatella” saranno temporaneamente sospese 23 fermate degli autobus, mentre nel quadrante Tiburtino sei linee subiranno variazioni di percorso. Ecco cosa cambia, con gli orari degli eventi e le informazioni utili per spostarsi.

Sabato 21 novembre, Lazio-Lecce all’Olimpico: orari e viabilità

Il primo appuntamento è sabato 21 novembre alle ore 15, quando allo Stadio Olimpico si giocherà Lazio-Lecce, partita valida per il campionato di Serie A.

Per gestire l’afflusso e il deflusso dei tifosi sarà applicato il consueto piano di viabilità nell’area del Foro Italico, con divieti di sosta già dalla mattina e possibili rallentamenti sulle strade vicine allo stadio.

L’impianto è raggiungibile con numerose linee del trasporto pubblico, tra cui 2, 23, 31, 32, 53, 69, 70, 89, 168, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910, 911 e 982. La linea 2 collega piazzale Flaminio a piazza Mancini, mentre la 32 serve anche la zona dello stadio Olimpico. Piazzale Flaminio è raggiungibile inoltre con le linee 61, 160, 490 e 495.

Ostia, sabato la partita Ostiamare-Atalanta Under 23: possibili bus deviati

Sempre sabato, alle 14.30, lo stadio Pasquale Giannattasio di Ostia ospiterà la partita di Lega Pro tra Ostiamare e Atalanta Under 23.

In occasione dell’incontro potrebbero verificarsi rallentamenti e deviazioni per le linee bus 05, 05B e 05P, che servono l’area dell’impianto sportivo compresa tra via del Mar Arabico e via Mar dei Coralli.

Le eventuali modifiche saranno legate alle esigenze di viabilità durante lo svolgimento della partita.

Domenica 22 novembre, Corri alla Garbatella: percorso e 23 fermate sospese

Domenica 22 novembre, dalle ore 8 alle 12, si svolgerà la 32ª edizione di “Corri alla Garbatella”, manifestazione podistica che attraverserà numerose strade del quartiere.

La gara prevede un percorso ad anello di 5 chilometri da ripetere due volte, con partenza e arrivo in viale Guglielmo Massaia. Gli atleti attraverseranno, tra le altre, la circonvallazione Ostiense, via Ignazio Persico, via Caffaro, il ponte Settimia Spizzichino, via Giacinto Pullino, piazza Benedetto Brin, piazza Damiano Sauli, via delle Sette Chiese e piazza Oderico da Pordenone.

Durante il passaggio dei partecipanti saranno disposte chiusure temporanee al traffico lungo il percorso. Le modifiche interesseranno anche il trasporto pubblico: le linee 715, 716 e 792 saranno deviate, con la sospensione complessiva di 23 fermate.

I provvedimenti saranno applicati per consentire lo svolgimento della manifestazione e il passaggio degli atleti in sicurezza.

Corri al Tiburtino, domenica sei linee bus deviate: cambia anche il capolinea del 309

Un’altra manifestazione podistica è prevista domenica 22 novembre, dalle 8 alle 13, nel Municipio IV, tra Tiburtino e Santa Maria del Soccorso.

La gara “Corri al Tiburtino” partirà e si concluderà in via Mozart, attraversando diverse strade del quadrante, tra cui via della Vanga, via Grotta di Gregna, via Iginio Giordani, viale Ferdinando Santi, viale Palmiro Togliatti, viale Ettore Franceschini e viale Battista Bardanzellu.

Durante la manifestazione saranno deviate le linee bus 058, 075, 309, 450, 451 e 508.

Una modifica riguarderà in particolare la linea 309, il cui capolinea di Santa Maria del Soccorso sarà temporaneamente sospeso. Gli autobus effettueranno il capolinea provvisorio in piazza Riccardo Balsamo Crivelli, a Casal Bruciato.

Per chi utilizza abitualmente queste linee, sarà quindi necessario considerare possibili variazioni dei percorsi e delle fermate nella fascia oraria interessata dagli eventi.

Traffico a Roma nel weekend, dove controllare le deviazioni degli autobus

Le principali modifiche alla mobilità saranno concentrate sabato pomeriggio nelle zone degli stadi e domenica mattina nei quartieri attraversati dalle corse podistiche.