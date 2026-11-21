Roma, 21 novembre 2026 – Attraversamenti pedonali più visibili, segnaletica luminosa e dispositivi lampeggianti per richiamare l’attenzione degli automobilisti. Roma Capitale punta a realizzare 305 attraversamenti pedonali illuminati nei 15 Municipi, con un investimento complessivo di 10 milioni di euro destinato a migliorare la sicurezza sulle strade della città. Secondo l’ultimo aggiornamento disponibile, riferito a ottobre, 119 attraversamenti sono già stati completati, mentre altri 66 sono previsti entro dicembre. Ulteriori 120 interventi si trovano invece nella fase di progettazione.