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Roma, strisce pedonali più sicure e visibili: ecco quanti attraversamenti saranno illuminati entro dicembre
Il Campidoglio punta a installare nuovi sistemi luminosi in tutti i 15 Municipi. Già completati 119 interventi, altri 66 previsti entro fine anno e 120 in fase di progettazione
Roma, 21 novembre 2026 – Attraversamenti pedonali più visibili, segnaletica luminosa e dispositivi lampeggianti per richiamare l’attenzione degli automobilisti. Roma Capitale punta a realizzare 305 attraversamenti pedonali illuminati nei 15 Municipi, con un investimento complessivo di 10 milioni di euro destinato a migliorare la sicurezza sulle strade della città. Secondo l’ultimo aggiornamento disponibile, riferito a ottobre, 119 attraversamenti sono già stati completati, mentre altri 66 sono previsti entro dicembre. Ulteriori 120 interventi si trovano invece nella fase di progettazione.
Il programma, illustrato dall’assessorato ai Lavori pubblici del Campidoglio, rientra in una strategia più ampia dedicata alla sicurezza stradale, che comprende anche interventi sugli incroci considerati più pericolosi, nuove strade scolastiche e dispositivi per il controllo della velocità e del passaggio con il semaforo rosso.
Roma, come funzionano i nuovi attraversamenti pedonali illuminati
Gli attraversamenti pedonali luminosi (APL) sono progettati per rendere più riconoscibili le strisce pedonali, soprattutto nelle ore serali e nelle condizioni di scarsa visibilità. Il sistema prevede l’installazione di appositi sostegni dotati di corpi illuminanti, segnaletica bifacciale e dispositivi lampeggianti, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione dei conducenti sulla presenza dell’attraversamento.
L’intervento punta quindi a migliorare la visibilità dei punti in cui i pedoni attraversano la carreggiata, aumentando la possibilità per gli automobilisti di individuarli tempestivamente.
Il calendario degli interventi prevede 305 attraversamenti complessivi: ai 119 già completati si aggiungeranno i 66 programmati entro dicembre, mentre per gli ultimi 120 sarà necessario completare la fase progettuale prima della realizzazione.
Illuminazione pubblica a Roma, il piano da 70 milioni per 745 strade
Il programma per gli attraversamenti pedonali fa parte del più ampio Piano di illuminazione pubblica di Roma Capitale, finanziato con 70 milioni di euro, di cui 55 milioni provenienti da risorse capitoline e 15 milioni dai fondi stanziati per l’ultimo Giubileo.
Il piano interessa complessivamente 745 strade e 10.365 punti luce, con interventi che comprendono l’estensione della rete nelle aree ancora prive di illuminazione, la riqualificazione degli impianti esistenti e il miglioramento della qualità della luce negli spazi pubblici.
Tra gli obiettivi figurano anche una maggiore illuminazione delle stazioni e dei nodi di interscambio del trasporto pubblico, oltre alla valorizzazione del patrimonio storico e monumentale della Capitale.
Per quanto riguarda la sicurezza dei pedoni, il prossimo traguardo è fissato a dicembre 2026, quando, secondo il programma del Campidoglio, dovrebbero essere completati altri 66 attraversamenti luminosi, portando a 185 il totale degli interventi realizzati. Per i restanti 120, attualmente in progettazione, non è stata indicata una data di conclusione.