Roma, 21 novembre 2026 – La Serie A riparte dopo la sosta per le nazionali e le due squadre della Capitale tornano protagoniste nella dodicesima giornata di campionato. Sabato 21 novembre la Lazio affronta il Lecce allo stadio Olimpico alle 15:00, mentre la Roma sarà impegnata in trasferta contro il Parma alle 18:00. Due appuntamenti importanti per la parte alta della classifica, con i biancocelesti di Gennaro Gattuso chiamati a difendere il primato e i giallorossi di Gian Piero Gasperini intenzionati a restare vicini alla vetta. Entrambe le partite saranno visibili in diretta esclusiva su DAZN.

Lazio-Lecce, orario e dove vederla in diretta tv e streaming

La Lazio ospita il Lecce sabato 21 novembre alle ore 15:00, allo stadio Olimpico di Roma. La squadra di Gattuso arriva all’appuntamento da capolista imbattuta, con 29 punti conquistati nelle prime undici giornate e un pareggio per 1-1 contro il Napoli nell’ultima partita prima della sosta. Il Lecce di Eusebio Di Francesco, invece, cerca punti preziosi per allontanarsi dalle zone basse della classifica.

La sfida sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, con collegamento dalle 14:30. Gli abbonati potranno seguirla in diretta tv attraverso l’applicazione della piattaforma sulle smart tv e sui dispositivi compatibili, oppure in streaming su smartphone, tablet e computer, tramite l’app o il sito ufficiale. Non è prevista la diretta sui canali Sky Sport.

Le probabili formazioni di Lazio-Lecce

Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Diogo Leite, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin. Allenatore: Gattuso.

Lecce (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Kialonda Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; N’Dri, Stulic, Fatah. Allenatore: Di Francesco.

Gattuso deve fare i conti con le assenze di Nuno Tavares, Marusic, Sutalo e Zaccagni. Frattesi è tornato a disposizione, anche se le sue condizioni restano da valutare in vista dell’impiego dal primo minuto. Nel Lecce sono indisponibili Pierotti, Ilic e Monteiro.

Parma-Roma, orario e dove vederla in diretta tv e streaming

La Roma affronta il Parma sabato 21 novembre alle ore 18:00, allo stadio Ennio Tardini. I giallorossi di Gian Piero Gasperini cercano un risultato positivo per non perdere terreno nella corsa alle prime posizioni, mentre la formazione emiliana guidata da Alberto Gilardino proverà a sfruttare il fattore campo.

Parma-Roma sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, con collegamento dalle 17:30. La partita sarà disponibile in televisione attraverso l’app della piattaforma sulle smart tv e sui dispositivi abilitati, oltre che in streaming su smartphone, tablet e computer. Non è prevista la trasmissione sui canali Sky Sport.

Le probabili formazioni di Parma-Roma

Parma (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Carboni; Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita, Valeri; Elphege, Lontani. Allenatore: Gilardino.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Mora; Malen. Allenatore: Gasperini.