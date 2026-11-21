IL SUICIDIO|
Si è ucciso Gianni De Gennaro: era indagato per il depistaggio su via D’Amelio
L’ex capo della Polizia si è ucciso nella sua abitazione in campagna, in Toscana. Il 1° dicembre era fissata l’udienza al Riesame di Caltanissetta dopo il ricorso della Procura contro il rigetto della richiesta di arresto
Caltanissetta, 21 novembre 2026 – Gianni De Gennaro è morto a 78 anni. L’ex capo della Polizia si è tolto la vita con un colpo di pistola nella sua casa di campagna, in Toscana. Il corpo è stato ritrovato nella mattinata di sabato 21 novembre 2026, dopo che i familiari, non riuscendo a mettersi in contatto con lui, avevano dato l’allarme. De Gennaro era indagato per depistaggio nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio, l’attentato mafioso del 19 luglio 1992 in cui furono uccisi il magistrato Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta.
La notizia della morte arriva a pochi giorni dalla diffusione degli sviluppi dell’indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta, che aveva chiesto una misura cautelare nei confronti dell’ex dirigente della Polizia. Richiesta respinta dal giudice per le indagini preliminari, contro la quale i magistrati avevano successivamente presentato ricorso.
De Gennaro, l’inchiesta sul depistaggio della strage di via D’Amelio
L’ex capo della Polizia era finito al centro degli accertamenti della Procura nissena sulle presunte attività di depistaggio legate alle indagini sulla strage di via D’Amelio e sulla scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino. Secondo l’ipotesi accusatoria, De Gennaro avrebbe avuto un ruolo in alcune condotte finalizzate a ostacolare gli accertamenti, anche attraverso presunte pressioni e l’occultamento di documentazione. Contestazioni che si trovavano ancora nella fase delle indagini preliminari e sulle quali non era intervenuta alcuna sentenza definitiva. Il giudice per le indagini preliminari aveva respinto il 12 novembre la richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla Procura, non condividendo la ricostruzione degli inquirenti sul collegamento tra le presunte condotte e le indagini sulla strage.
L’udienza del 1° dicembre davanti al Riesame di Caltanissetta
Per martedì 1° dicembre 2026 era stata fissata un’udienza davanti al Tribunale del Riesame di Caltanissetta, chiamato a pronunciarsi sull’impugnazione presentata dalla Procura contro il rigetto della misura cautelare. Tra le questioni destinate all’esame dei giudici figurava anche quella della competenza territoriale dell’indagine, che la difesa dell’ex capo della Polizia intendeva contestare.