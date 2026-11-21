Caltanissetta, 21 novembre 2026 – Gianni De Gennaro è morto a 78 anni. L’ex capo della Polizia si è tolto la vita con un colpo di pistola nella sua casa di campagna, in Toscana. Il corpo è stato ritrovato nella mattinata di sabato 21 novembre 2026 , dopo che i familiari, non riuscendo a mettersi in contatto con lui, avevano dato l’allarme. De Gennaro era indagato per depistaggio nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio , l’attentato mafioso del 19 luglio 1992 in cui furono uccisi il magistrato Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta.

L’ex capo della Polizia era finito al centro degli accertamenti della Procura nissena sulle presunte attività di depistaggio legate alle indagini sulla strage di via D’Amelio e sulla scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino. Secondo l’ipotesi accusatoria, De Gennaro avrebbe avuto un ruolo in alcune condotte finalizzate a ostacolare gli accertamenti, anche attraverso presunte pressioni e l’occultamento di documentazione. Contestazioni che si trovavano ancora nella fase delle indagini preliminari e sulle quali non era intervenuta alcuna sentenza definitiva. Il giudice per le indagini preliminari aveva respinto il 12 novembre la richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla Procura, non condividendo la ricostruzione degli inquirenti sul collegamento tra le presunte condotte e le indagini sulla strage.