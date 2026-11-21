Ardea, 21 novembre 2026 – Si presentano all’appuntamento per riscuotere 100 euro da un uomo che aveva già denunciato le richieste di denaro, ma non si accorgono che i Carabinieri stanno osservando ogni movimento. Quando la somma passa di mano, i militari intervengono e arrestano entrambi. È accaduto nel tardo pomeriggio a Marina di Tor San Lorenzo, dove un uomo di 49 anni e la compagna convivente di 45 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati in flagranza con l’accusa di estorsione in concorso. Durante le successive perquisizioni sono stati trovati anche un coltello, una pistola a pallini e 44 grammi di hashish.