IL FATTO
Tor San Lorenzo, vanno a riscuotere il denaro dalla vittima: coppia arrestata per estorsione
Ardea, 21 novembre 2026 – Si presentano all’appuntamento per riscuotere 100 euro da un uomo che aveva già denunciato le richieste di denaro, ma non si accorgono che i Carabinieri stanno osservando ogni movimento. Quando la somma passa di mano, i militari intervengono e arrestano entrambi. È accaduto nel tardo pomeriggio a Marina di Tor San Lorenzo, dove un uomo di 49 anni e la compagna convivente di 45 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati in flagranza con l’accusa di estorsione in concorso. Durante le successive perquisizioni sono stati trovati anche un coltello, una pistola a pallini e 44 grammi di hashish.
L’operazione, condotta dai Carabinieri della Stazione di Marina di Tor San Lorenzo insieme all’Aliquota Operativa della Compagnia di Anzio, rappresenta il secondo intervento per estorsione effettuato sul territorio nell’arco di 48 ore.
Tor San Lorenzo, la denuncia e l’appuntamento per consegnare 100 euro
La vicenda era emersa il 14 novembre, quando un uomo di 47 anni, residente nella zona, si era rivolto ai Carabinieri per denunciare una serie di pressanti richieste di denaro.
Nel pomeriggio del 21 novembre, la vittima è tornata in caserma raccontando di essere stata nuovamente contattata dal 49enne, con il quale aveva concordato un incontro per consegnare 100 euro come acconto su un presunto debito pregresso.
I militari hanno quindi organizzato un servizio di osservazione nei pressi del luogo stabilito per l’appuntamento. Intorno alle 18, la coppia è arrivata a bordo di un’utilitaria e ha ricevuto il denaro dal 47enne. A quel punto i Carabinieri sono intervenuti, bloccando i due sospettati e recuperando la somma appena consegnata.
Coltello, hashish e una pistola a pallini: cosa hanno trovato i Carabinieri
Le successive perquisizioni personali e domiciliari hanno permesso di rinvenire un coltello a serramanico lungo complessivamente 17 centimetri, che il 49enne nascondeva addosso.
Nell’abitazione della coppia sono stati inoltre sequestrati 44 grammi di hashish suddivisi in due panetti, un bilancino elettronico di precisione e una pistola a pallini. Secondo gli investigatori, quest’ultima potrebbe essere stata utilizzata in precedenza dall’uomo per intimidire la vittima, minacciando il ricorso alle armi.
I due sono gravemente indiziati, oltre che di estorsione in concorso, anche di porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
Al termine degli accertamenti, su disposizione dell’autorità giudiziaria, il 49enne è stato trasferito nel carcere di Velletri, mentre la compagna di 45 anni è stata accompagnata nella Casa circondariale femminile di Roma Rebibbia.
Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. Per entrambi gli indagati resta valida la presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.